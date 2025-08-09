Esteban Dómina presentará su libro “Córdoba” en la Tecnoteca de San Francisco

En el marco de las celebraciones por el 50° aniversario de su creación, el Centro de Estudios Históricos de San Francisco realizará un nuevo encuentro de su Ciclo de Charlas con la presencia del escritor e historiador Esteban Dómina, quien presentará su más reciente obra titulada Córdoba.

El evento se llevará a cabo el sábado 23 de agosto a las 19:00 horas en la Tecnoteca Municipal, con entrada libre y gratuita, y contará con la moderación del profesor Daniel Pastore. La presentación del libro estará a cargo del periodista y escritor Sergio Zuliani.

La actividad cuenta con el auspicio de la Municipalidad de San Francisco.

La obra

Este libro propone un recorrido por la identidad y la evolución de la ciudad de Córdoba, abordando aspectos como la tonada, el humor, el arte, la gastronomía, la política, los personajes históricos y actuales, así como las costumbres que han forjado su carácter.

A través de un relato que combina pasado y presente, el autor reflexiona sobre cómo estos rasgos han cambiado y se han adaptado a lo largo de los siglos sin perder su esencia. Además, ofrece una “hoja de ruta” que permite comprender las raíces y transformaciones de una capital que, con casi cuatro millones de habitantes, mantiene un pulso vibrante y diverso.

Según se adelantó, el libro está dirigido tanto a adultos como a jóvenes, y busca invitar a descubrir cómo el pasado sigue vivo en las costumbres cotidianas y en la manera en que los cordobeses se relacionan con su entorno.