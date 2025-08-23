En el marco de las celebraciones por el 50° aniversario de su creación, el Centro de Estudios Históricos de San Francisco realizará un nuevo encuentro de su Ciclo de Charlas con la presencia del escritor e historiador Esteban Dómina, quien presentará su más reciente obra titulada Córdoba.

El evento se llevará a cabo este sábado 23 de agosto a las 19 en la Tecnoteca, con entrada libre y gratuita, y contará con la moderación del profesor Daniel Pastore. La presentación del libro estará a cargo del periodista y escritor Sergio Zuliani

La actividad cuenta con el auspicio de la Municipalidad de San Francisco.

Esteban Dómina presenta hoy su libro “Córdoba” en San Francisco

La obra

Este libro propone un recorrido por la identidad y la evolución de la ciudad de Córdoba, abordando aspectos como la tonada, el humor, el arte, la gastronomía, la política, los personajes históricos y actuales, así como las costumbres que han forjado su carácter.

A través de un relato que combina pasado y presente, el autor reflexiona sobre cómo estos rasgos han cambiado y se han adaptado a lo largo de los siglos sin perder su esencia. Además, ofrece una “hoja de ruta” que permite comprender las raíces y transformaciones de una capital que, con casi cuatro millones de habitantes, mantiene un pulso vibrante y diverso.

Según se adelantó, el libro está dirigido tanto a adultos como a jóvenes, y busca invitar a descubrir cómo el pasado sigue vivo en las costumbres cotidianas y en la manera en que los cordobeses se relacionan con su entorno.

