La Municipalidad de San Francisco informó que este viernes 10 de octubre se interrumpirá la circulación vehicular en una de las manos de la avenida Cervantes, en sentido hacia Caseros, debido a la ejecución de trabajos de colocación de pilotes correspondientes a la obra de bulevarización de 9 de Julio y la construcción del paso peatonal y bicisenda en altura.

El corte se extenderá entre las 6 y las 12 horas, con el objetivo de facilitar las tareas de las cuadrillas de obras que trabajan en el sector.

Desde el municipio solicitaron a los conductores que transiten por la zona con precaución y atiendan las indicaciones del personal presente para evitar inconvenientes y garantizar la seguridad durante el desarrollo de los trabajos.