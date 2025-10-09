Este viernes habrá corte de media calzada en avenida Cervantes por obras
Será entre las 6 y las 12, en la mano de la avenida Cervantes con sentido hacia Caseros debido a la colocación de pilotes para el futuro paso peatonal y la bicisenda en altura.
La Municipalidad de San Francisco informó que este viernes 10 de octubre se interrumpirá la circulación vehicular en una de las manos de la avenida Cervantes, en sentido hacia Caseros, debido a la ejecución de trabajos de colocación de pilotes correspondientes a la obra de bulevarización de 9 de Julio y la construcción del paso peatonal y bicisenda en altura.
El corte se extenderá entre las 6 y las 12 horas, con el objetivo de facilitar las tareas de las cuadrillas de obras que trabajan en el sector.
Desde el municipio solicitaron a los conductores que transiten por la zona con precaución y atiendan las indicaciones del personal presente para evitar inconvenientes y garantizar la seguridad durante el desarrollo de los trabajos.