Este viernes, realizarán castraciones gratuitas en Frontera
Será en el marco de la IV Jornada de Castración Masiva en América Latina, de la que la vecina ciudad será sede. El encuentro se realizará el viernes 3 de octubre en el Área Municipal de Sanidad y Control Animal, con actividades para promover el bienestar animal.
El próximo viernes 3 de octubre, se llevará a cabo en la Frontera la IV Jornada de Castración Masiva en América Latina, una propuesta regional enmarcada en el programa Protenencia – Castralac 2025, que busca visibilizar y abordar la problemática de la sobrepoblación de perros y gatos en el continente.
Durante la jornada —que tendrá lugar en el Área Municipal de Sanidad y Control Animal, ubicada en Calle 84 N° 191— se realizarán castraciones gratuitas y se promoverá el intercambio de experiencias entre equipos técnicos, profesionales y organizaciones dedicadas a la salud y protección animal, según informaron los organizadores.
Las actividades se extenderán de 8 a 17, y los turnos deben solicitarse con anticipación al teléfono 15657930, de lunes a jueves en el CIC (Calle 58 esquina 9).