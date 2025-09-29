Este viernes, realizarán castraciones gratuitas en Frontera

El próximo viernes 3 de octubre, se llevará a cabo en la Frontera la IV Jornada de Castración Masiva en América Latina, una propuesta regional enmarcada en el programa Protenencia – Castralac 2025, que busca visibilizar y abordar la problemática de la sobrepoblación de perros y gatos en el continente.

Durante la jornada —que tendrá lugar en el Área Municipal de Sanidad y Control Animal, ubicada en Calle 84 N° 191— se realizarán castraciones gratuitas y se promoverá el intercambio de experiencias entre equipos técnicos, profesionales y organizaciones dedicadas a la salud y protección animal, según informaron los organizadores.

Las actividades se extenderán de 8 a 17, y los turnos deben solicitarse con anticipación al teléfono 15657930, de lunes a jueves en el CIC (Calle 58 esquina 9).