Este miércoles sería el día más caluroso de la semana: ¿cómo sigue la semana?

Este miércoles se presenta con condiciones estables en San Francisco.

El cielo estará parcialmente nublado en las primeras horas del día y luego se espera nubosidad en ascenso.

En cuanto a temperaturas, se anuncia una máxima en torno a los 32°C.

El viento soplará leve desde el norte y noreste, con velocidades que se mantendrán entre 13 y 22 km/h durante todo el día, sin ráfagas.

Pronóstico extendido

Para el jueves se espera un panorama distinto, con probable inestabilidad por la madrugada y vientos moderados del sur con ráfagas de hasta 60 kilómetoros por hora.

Por la mañana, el cielo estaría mayormente nublado, persistiendo el viento que soplará moderado del sureste con ráfagas de la misma velocidad. Luego, ya se esperan vientos leves.

Las marcas térmicas oscilarán entre los 16° de mínima y los 30° de máxima.

Hacia el viernes también podrían producirse algunas tormentas aisladas y se esperan vientos moderados del sur con ráfagas de hata 50 kilómetros por hora desde la tarde.