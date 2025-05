El servicio de Transporte Urbano de Pasajeros se verá interrumpido este jueves 22 de mayo entre las 6 y las 8 horas, debido a la asamblea convocada por el SUOEM, según informó el municipio.

Durante ese lapso no circularán los colectivos urbanos de las líneas A, B, C y el de plaza San Francisco, no obstante, el transporte al IPEM 222 "Agr. Américo Milani" funcionará con normalidad y las unidades saldrán desde la Terminal de Ómnibus.