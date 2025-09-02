Eslovaquia fue distinguida como la mejor delegación del XXV Modelo de Naciones Unidas

Con la destacada participación de Eslovaquia, representada por estudiantes de la EESOPI 3002 de Zenón Pereyra, concluyó este domingo la 25ª edición del Modelo de Naciones Unidas “Uniendo Metas”, un evento educativo que reunió a más de 600 jóvenes de escuelas públicas y privadas de San Francisco y distintas localidades del país.

Durante tres jornadas intensas —viernes, sábado y domingo— los estudiantes simularon el funcionamiento de los principales órganos de la ONU, representando a diversos países y organismos internacionales. El Superdomo fue escenario del acto de cierre, donde se reconocieron a las delegaciones más destacadas.

La delegación de Bangladesh, del PROA Biotecnología, obtuvo el segundo lugar en la clasificación general, mientras que Brasil, representado por el Instituto Pablo VI, completó el podio con el tercer puesto.

Un cierre con palabras de reconocimiento y llamado a la participación

El acto contó con la presencia del intendente de San Francisco, Damián Bernarte; el legislador departamental Gustavo Tévez; la subsecretaria de Fortalecimiento Institucional de Educación Superior de la Provincia, Claudia Maine; concejales, funcionarios, autoridades educativas, docentes y familias.

Durante su intervención, Bernarte expresó: “esta edición número 25 del Modelo de Naciones Unidas de San Francisco ha sido un éxito para la ciudad, y ustedes han sido quienes generaron ese éxito por el cual en San Francisco se ha hablado en todos lados durante el fin de semana del modelo ONU”.

El jefe municipal agradeció a las organizaciones que impulsan el evento —la Asociación Civil Conciencia y Puentes Enteros— y resaltó: “Que la participación en este modelo número 25 de Naciones Unidas sirva para entender que de la única manera en que podemos modificar la realidad es interviniéndola, participando”.

Delegaciones destacadas por órgano

Durante la ceremonia, se entregaron menciones especiales a las mejores delegaciones en cada uno de los órganos deliberativos del Modelo:

ECOSOC (Consejo Económico y Social)

Estados Unidos, de Ipet N° 50: mejor delegación elegida por sus pares.

Venezuela, de ISFA: mejor delegación elegida por el jurado.

ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados)

Palestina, de Hermanos Maristas: elegida por sus pares.

Marruecos, de Pablo VI: elegida por el jurado.

Asamblea General

Marruecos, de Pablo VI: mejor delegación elegida tanto por sus pares como por el jurado.

Sala de Tratados

Eslovaquia, de EESOPI 3002 de Zenón Pereyra: elegida por sus pares.

Reino Unido, de ISFA: elegida por el jurado.

Derechos Humanos

Palestina, de Hermanos Maristas: elegida por sus pares.

Bangladesh, de PROA Biotecnología: elegida por el jurado.

Consejo de Seguridad

Panamá, de ISFA: elegida tanto por sus pares como por el jurado.

Delegaciones Observadoras

Organización Internacional del Trabajo, de Ipet Nº 50.

UNICEF, de Bailón Sosa.

Reconocimiento a la representación cultural

Finalmente, se otorgó una mención especial por Personificación y Representación Cultural a la delegación de Argentina, del Ipea N° 222, por su labor destacada en la construcción del rol y la identidad del país asignado.

Con un balance altamente positivo, la 25ª edición del Modelo ONU de San Francisco volvió a consolidarse como un espacio formativo de excelencia para jóvenes comprometidos con el diálogo, la participación y el pensamiento crítico.