Escritores de a pie en San Francisco: el recorrido de autodescubrimiento de Daniela Brussa

Nacida y criada en San Francisco, Daniela Brussa (37) es una de esas autoras que escriben por un deseo que nace desde su interior. Su camino profesional la mantiene dentro del mundo de los números y la gestión empresarial, pero hace unos años una serie de vivencias personales la llevó a reencontrarse con la escritura.

Los avatares de la vida y la salud la llevaron a estudiar otras técnicas, experimentó los tratamientos con homeopatía y se inclinó por lo soft, el coaching y la neurolingüística. Los saberes acumulados se ven reflejados en los dos libros que publicó en apenas dos años.

Su primera obra está centrada en la sanación emocional y el siguiente le permitió cumplir un anhelo de siempre como era escribir un libro de realismo mágico. De una u otra manera allí comparte su historia con la sensibilidad de quien ha atravesado procesos y así se abrió paso en la escena literaria local.

Sos apasionada de las letras desde muy pequeña, pero estudiaste Administración de Empresas. ¿Cómo llegaste a esto?

Me han preguntado si me imaginaba escribiendo o publicando libros, y no, nunca lo imaginé. Sin embargo, escribo desde muy chica: letras de canciones, poemas, y es terapéutico para mí porque puedo y pude expresar cosas desde un lugar que necesitaba expresar. La verdad es que mi formación profesional de base es en Administración de Empresas, soy licenciada, pero después me empezaron a pasar cosas, sobre todo en términos de salud, que me llevaron a indagar en el estudio de otras herramientas y técnicas. Por ejemplo, me diagnosticaron poliquistosis ovárica, y me dijeron que no tenía cura, que estaba relacionada con la proteína, el cáncer de cuello, el cáncer de mama... Esto me pasó a los 20 años. Yo tenía de 16 a 20 quistes de agua en cada ovario y esta primera enfermedad la superé con un homeópata de acá, de la ciudad. Lo cuento no para demonizar la medicina tradicional, sino para dar a conocer que la homeopatía también está al servicio de todos. Estas otras técnicas, ramas y herramientas están a nuestro servicio.

¿Eso te impulsó a escribir tu primer libro, que habla de la sanación? ¿Desarrollás tu experiencia personal?

El primero salió en 2023. Los primeros tres capítulos relatan un proceso de duelo, pero descarnado, toda esa parte que uno tiene que vivir y que es necesaria, y es a esa parte a la que hay que darle lugar, porque es la parte principal de un proceso de curación. La cuarta parte va dando herramientas, que son estas que yo estudié. Hay muchos ejercicios de programación neurolingüística, de coaching y demás. Así que no fue personal, sino que me fui nutriendo de distintas cosas.

Y en Cuentos de liberación cambiaste el género. ¿Qué objetivo tenías?

Lo escribí durante 2024 porque quería hacer un libro de realismo mágico. Son dos libros totalmente distintos. Cuentos de liberación es un compilado de seis cuentos que conjugan elementos de la realidad con elementos mágicos. Hay uno que se llama El poder de la sangre, que habla de una abuela que fue excluida de la familia por divorciarse tras 50 años de matrimonio, y cómo la nieta se encarga de hacer todo ese trabajo de reivindicar a esa matriarca. Te animaste a hacer muchas cosas y cambios en tu vida.

¿Un poco eso está reflejado en aventurarte a escribir y publicar?

Mi mensaje, hagas lo que hagas, elijas lo que elijas, es que vayas por el lado de lo genuino. Sé vos, digamos, que ya lo escuchamos mucho en una canción de Ricardo Iorio, pero la gente no lo aplica. Hay que ser uno mismo y ya está. Y después, el de al lado quizás no le gusta, pero bueno, total mi vida no la vivís vos, la vivo yo.