El intendente Damián Bernarte, entregó una notebook a la División Investigaciones de la Policía de la provincia de Córdoba. Estuvieron presentes también el concejal Matías Beccaria, la jefa de la Departamental San Justo Analía Ludueña y el subjefe de la Departamental Pablo Nieto.

En cuanto a la entrega, Beccaria indicó que “era una necesidad que estaba planteada y se suma al apoyo que el municipio siempre brinda a la Policía de la Provincia, para que cuenten con los elementos suficientes que se suman a todos los que reciben desde la provincia”.

Durante el encuentro el Oficial Principal Leandro Biarzi comentó: “Es una herramienta más que se suma a los recursos que tenemos para la oficina, es fundamental para desarrollar todas las tareas que nos encomienda el área judicial y los jefes policiales”.

Biarzi destacó que “va a ser utilizada para los operativos y procedimientos y allanamientos”, además es una respuesta a un pedido hecho en el marco de la digitalización del trabajo. "En lugar de todo lo es papel y lapicera, vamos usar lo tecnológico por eso es que se había solicitado y requerido esta herramienta, para poder utilizarla en el campo de trabajo”, finalizó.