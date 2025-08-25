Por medio del programa provincial “Tu Casa, Tu Escritura”, 33 familias de San Francisco recibieron las escrituras traslativas de dominio de sus viviendas. Los beneficiarios son residentes de barrio Ciudad, La Milka y el Loteo Brisas del Sur.

El trámite, según lo prevé el programa impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, es completamente gratuito para los beneficiarios. La provincia articula con el municipio para ejecutar esta política pública que busca garantizar el acceso pleno a la propiedad de la vivienda, brindando seguridad jurídica.

El acto fue encabezado por el secretario de Políticas Sociales Mauricio Vaschetto, quien destacó el valor del trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado.

“Estamos muy contentos de estar cumpliendo con el trabajo que nos han encomendado, un trabajo en conjunto que hacemos con la provincia de Córdoba, con nuestro gobernador Martín Llaryora, trabajando de manera conjunta en todos los aspectos municipio – provincia, tratando de generar el acceso a los derechos que tenemos como ciudadanos, en esta oportunidad a la vivienda. Agradezco el acompañamiento de todos ustedes y la paciencia”, resaltó.