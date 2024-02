Eneas necesita la ayuda de todos para conseguir una prótesis de cadera

Eneas Altamirano (41), un vecino de San Francisco, se encuentra transitando un complejo problema de salud y necesita ayuda de la comunidad. Necesita una prótesis que cuesta mucho dinero por lo que junto a su familia y allegados lanzó una campaña para reunir el monto necesario, que supera los 5 millones de pesos.

En diálogo con El Periódico, Altamirano contó que hace unos 15 años que trabaja manejando camiones y que en octubre de 2022, por subir y bajar del camión, sufrió una hernia inguinal.

Eso lo obligó a recurrir a cirugía y en el proceso no tuvo respuestas del seguro ni de la ART. “Tuve que costear todos mis gastos", dijo.

Cuatro meses después volvió a tener complicaciones en su salud: padeció un ACV isquémico que obligó a derivarlo con urgencia a la ciudad de Córdoba donde estuvo internado y con tratamiento.

A posterior, continuó con un tratamiento de rehabilitación ambulatorio por varios meses y cuando tuvo el alta se reincorporó a su trabajo. Pero con el tiempo, el ACV le trajo problemas en sus caderas, lo que derivó, según explicó, en una necrosis.

“Nuevamente me operan, haciéndome un tratamiento forex, que es la colocación de plasma pero no funcionó. Ahora me encuentro con una situación de salud que empeora a cada minuto. Estaría perdiendo movilidad con el riesgo de no poder caminar si no me opero con urgencia y si no me colocan la prótesis que tiene un costo altísimo”, explicó.

Para colaborar

Altamirano necesita conseguir $5.200.000 para la primera prótesis.

Para colaborar, las personas pueden hacer un aporte dinerario al alias ENEAS.DAVID.

Para mayor información se puede llamar al teléfono 3564 206245.