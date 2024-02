Eneas Altamirano, el vecino de San Francisco que se encuentra transitando un complejo problema de salud, a raíz de la necesidad de una cirugía para la colocación de una prótesis de cadera, comunicó que en las últimas horas pudo conseguirla.

Cabe recordar que el hombre necesitaba una prótesis que superaba los 5 millones de pesos a raíz de una necrosis ósea en sus dos caderas que contrajo a raíz de un ACV. Según informó, su obra social, APROSS, finalmente resolvió costearla por lo que celebró la buena noticia. “Quiero contarles que ya tengo la prótesis para mi primera operación, llega en 20 días aproximadamente”, escribió en sus redes sociales.

Ahora se encuentra llevando adelante una nueva etapa en la campaña ya que necesita reunir el dinero de la cirugía, que supera el millón de pesos. De acuerdo a lo que indicó, lleva reunidos poco más de 400 mil pesos y le restan conseguir 990 mil.

Según afirmó a El Periódico, el hecho de permanecer en cama, sin poder caminar, y de que su familia debe salir a trabajar, lo imposibilita a organizar ventas por lo que la campaña que lanzó implica que quien desee colaborar, pueda hacerlo depositando dinero en una cuenta bancaria.

Para colaborar, las personas pueden hacer un aporte dinerario al alias ENEAS.DAVID.

Para mayor información se puede llamar al teléfono 3564 206245.

Su problema de salud

Días atrás, Altamirano había contado en La Mañana de El Periódico que a raíz de esta necrosis ósea de las dos caderas padece plejía en su pierna izquierda, es decir, parálisis, aunque tiene reflejos y mantiene un tratamiento neurokinesiólogo.

“El año pasado en febrero tuve un ACV. Me quedó la mitad izquierda del cuerpo sin fuerza. Con rehabilitación recuperé el andar. Pero me quedó una pequeña renguera. Empecé a trabajar y esa renguera me empezó a producir dolor en las caderas, dolor en la cintura, malestar, no me podía agachar, no podía hacer esfuerzo”, había explicado.

Seguidamente, continuó: “Fui al traumatólogo y dijo que con el ACV se me infartaron las caderas. Esto quiere decir que los dos fémures están trabajando en seco. Y se gastaron de tanto caminar. Por eso eran los grandes dolores. Me hacen un tratamiento con plasma rico en plaquetas, empecé de vuelta rehabilitación, tres meses más en cama, sin moverme para que las caderas se regeneren. No se lubricaron así que seguí mal. Y ya dos semanas atrás no me pude levantar más”.

A causa de este inconveniente de salud Eneas, que es camionero, hace un año que no puede trabajar regularmente. Además, contó que el ACV le provocó otros problemas de salud, como la suba en el colesterol malo y la aparición de diabetes.

En cama

Esta situación derivó en que ya no pueda caminar desde hace dos semanas: “No camino. Andaba con muletas porque tenía la pierna izquierda dormida, pero al asentar tanto la pierna derecha, y al estar también esa cadera seca, me duele. Ahora directamente no puedo ni asentar la pierna derecha. Estoy en cama, me levanto para bañarme en una silla especial, no puedo moverme. Son terribles los dolores”.

Como si fuera poco, Altamirano estuvo internado por un tratamiento para el dolor, pero para evitar hacerse adicto a la morfina debieron bajarle la dosis y cambiarle la medicación que no le alcanza para paliarlos.

"Esta semana viene a casa un grupo de kinesiólogos y una neuróloga porque no me puedo mover. Hay cosas que la mutual me cubre y las tengo. Y hay otras que no. La kinesióloga viene a hacerme una sesión, me cubre el 30 por ciento, le tengo que pagar mil pesos cada sesión, había explicado en esa oportunidad.