Un vecino de Parque de las Rosas difundió este sábado, a través de sus redes sociales, un video en el que se observa cómo un vecino arrojaba residuos a la vera de la avenida Juan de Garay, algunos metros hacia el oeste de avenida de la Universidad.

En las imágenes se observan hojas y cartones a la vera de la calle y bolsas arriba de una camioneta que presuntamente iban a ser descargadas en el mismo lugar.

Federico Busato, el autor de la filmación, habló con El Periódico y contó que el video se filmó este mismo sábado por la mañana.

"Todos los días paso por esa calle cuando salgo de mi casa y constantemente hay basura. En este caso logré ver quién era. Y da impotencia, porque los vecinos tratamos de que la zona esté linda y la Municipalidad últimamente está apoyando en el trabajo", dijo Busato.

Seguidamente, explicó la reacción del vecino al filmarlo: "Me dijo que iba a juntar las cosas pero no es la cuestión, porque sino pasaba nadie, o nadie le decía nada, no iba a juntar nada".

El video se puede ver acá: https://www.facebook.com/1147298054/videos/pcb.10226063698476142/405848567550708.