La Municipalidad de San Francisco entregará este miércoles una cuota del Programa Crédito Solidario (Cresol) a estudiantes que inician sus estudios de nivel superior o universitario en centros educativos de nuestra ciudad.

El acto de entrega será a partir de las 19 en la sede de la Secretaría de Vinculación Educativa, Tecnológica y Productiva, en 9 de Julio y Avellaneda; y estará encabezado por el intendente Damián Bernarte junto a miembros de su equipo de gobierno.

Qué son los Cresol

Los Cresol son créditos solidarios que otorga la Municipalidad de San Francisco a quienes lo solicitan cumpliendo con los requisitos que establece la ordenanza municipal. Es una ayuda económica para el primer año de estudio de nivel superior o universitario que alcanza a vecinos de San Francisco, en carreras que se dicten aquí o en otras localidades (siempre que no se dictan en la ciudad).

Una vez receptadas todas las solicitudes se constituye una comisión en el Concejo Deliberante cada año, junto a representantes de los distintos bloques que componen el cuerpo legislativo, para evaluar todos los casos.