Los ciudadanos a partir de los 70 años ya no están obligados a sufragar, pero en las elecciones legislativas 2025 en San Francisco hubo una gran afluencia de adultos mayores en las escuelas a lo largo del día. Una de esas personas fue “Lili”, una mujer de 84 años que le pidió a su familia que la alcanzaran al centro de votación.

Como si le faltaran condimentos a esta historia, llegó con su casco reglamentario bien colocado a bordo de una moto, lista para participar del acto eleccionario que tiene como característica a nivel nacional ser el primero con boleta única de papel. Para el registro quedó con el orgullo que se presentó a la mesa y fue recibida por las autoridades electorales y los fiscales.