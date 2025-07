Pasaron tres meses de la muerte de Enzo “Pipo” Vega (17), el adolescente que falleció el 18 de abril tras ser atropellado en la Autopista Nacional 19, a la altura del kilómetro 134. Su pérdida es irreparable, pero mientras la justicia sigue su curso, la familia lucha para que lo sucedido no quede en la nada y que la memoria del joven siga vigente.

“Sabemos o creemos saber cómo se maneja esto, que si te quedás un poco, si no hacés ruido, va a pasar a ser un caso más. Y es lo que no queremos. Ya pasaron tres meses y recién ahora va a salir la pericia al vehículo. Esa lentitud hace todo más doloroso”, reconoció con voz apagada su papá, Lucas Vega.

Aunque hayan pasado tres meses, para la familia Vega el tiempo transcurre de otra manera. Saben que la pérdida es irremediable, pero quieren dar pelea para que haya respuestas sobre lo que sucedió esa noche.

“Soy consciente de que, aparte del accidente que tuvimos y tenemos, en el alma, eso de llegar a un juicio va a ser doble el dolor. Porque yo, en este momento, quiero recordar a mi hijo vivo. En un juicio tendré que ver todas las cosas que son normales en el procedimiento”.

En este tiempo han intentado trabajar en eso como familia. Lucas dijo que están en la búsqueda de fortaleza: “Uno se trata de preparar y ser lo más fuerte posible, pero no sé cómo. Lo más doloroso es el paso del tiempo y que no haya movimientos en la causa”, expresó.

Recuerdos

“Pipo”, de acuerdo a la información oficial, murió el 18 de abril de este año tras un choque registrado alrededor de las 2:50. Ese día, un automóvil embistió su bicicleta, provocando su fallecimiento en el acto.

El conductor del vehículo se dio a la fuga tras el impacto y, a un kilómetro del lugar del hecho personal policial encontró un automóvil abandonado con signos de haber estado involucrado en un choque, sin ocupantes en su interior.

Lucas Vega trabaja en un frigorífico desde hace casi 11 años, y su ruta de vuelta lo lleva a pasar por la zona donde ocurrió la tragedia que se llevó a su hijo. “No sé exactamente dónde es el lugar y tampoco quiero saberlo. Todos los días es inevitable que se te venga la imagen y preguntarte cómo hacés para chocar a un chico que viene por el costado. No me lo puedo explicar”, analizó.

La noche más triste

Desde aquel día, una pregunta marca el caso: ¿Qué pasó? Lucas comentó que pudieron saber que el grupo en el que estaba su hijo “venía por el costado”, aunque no sabe con exactitud cuántas bicicletas iban. En la colisión también se vieron afectados otros dos amigos del joven, pero “Enzo se llevó la peor parte”.

“Ellos lo hacían como una travesía. Me enteré después de esto, que ya habían ido variasveces. Iban para tirarse de los desniveles en bicicleta, ahí adentro, donde está cercado con la barrera, se tiraban ahí a hacer travesuras de chicos. Iban con linternas para hacer luces cuando volvían”, relató a El Periódico.

Vega detalló que, según pudieron conocer, “cuando ven el auto lo ven venir más o menos 300 metros atrás”, y añadió: “Le hacen señas de luces, todo por la orilla, con la linterna y el celular. En milésimas de segundo vieron el chispeo y volaron. Esto fue una desgracia que podría haber sido peor, realmente”.

Los amigos de Enzo tuvieron lesiones menores, pero perdieron a su amigo y también los atraviesa un gran dolor por lo sucedido.

Responsabilidades

La Fiscalía de Delitos Complejos está a cargo de la investigación. Luego del hallazgo del auto, se informó la detención de un joven de 23 años domiciliado en la localidad de Devoto, que sería el presunto conductor del rodado.

Lucas detalló que “no tienen información de primera mano sobre el conductor”. A veces les llegan datos que preferirían evitar por el dolor que significan. “Lo que sabemos es muy poco y no tenemos contacto directo con él ni con su entorno. Tenía alcohol en sangre, no sé si algunas otras cosas más, todavía no lo sé”.

No solo tiene que procesar la fatalidad: a eso se le suma saber que la persona se fue del lugar y abandonó el auto. “El hecho de haberlo dejado tirado, y encima después mentir de la forma en que mintió, eso deja mucho que desear. Hay que hacerse responsable de las cosas, por más crueles que sean”.

Para estar más cerca de una respuesta, esperan los resultados de una pericia. “Hay que esperar ahora la pericia, que sale el mes que viene. Eso va a determinar con exactitud lo que pasó, supuestamente”. Pero Lucas no quiere saber de abogados ni juicios; su esposa es quien lleva más al día esas cuestiones. De alguna manera, cada uno equilibra las cosas para seguir firmes.

“Uno nunca imagina que le puede pasar algo así. Pero ahora hay que rearmar la vida, rearmarnos nosotros como podamos y tratar de salir adelante. Tenemos otro hijo que no tiene la culpa de lo que pasó, y sería muy egoísta de nuestra parte dejarnos caer y dejar que todo se venga abajo. Sería muy egoísta para Valentín y también para Enzo. Porque Enzo no fue ni es el verdugo de nuestra vida. Fue una bendición para mí y hoy nos toca pasar por esto”, sostuvo.

"Hagamos lo mejor posible para que el caso de Enzo no sea en vano. Que se haga justicia. Nada más"

Sueños truncados

La familia Vega se define como futbolera. Enzo incluso jugó al fútbol, y también lo hace su hermanito. Hasta ese día entrenaba en Esmeralda y Lucas es profesor de una categoría de Baby Fútbol. “Yo ahora soy profe de la categoría 2015, justo la de mi hijo más chico, y cuando Enzo terminara y tuviera 18 yo dije la expectativa que teníamos era ser profe los dos y dirigirlo a él. Siempre estuvo dedicado al deporte, no era un jugador destacado, pero hacía su esfuerzo”, subraya, emocionado, porque tenía un perfil orientado a la Educación Física.

Un bonito recuerdo que guarda es que a inicios de este año habían empezado a entrenar juntos en Esmeralda. Fueron dos meses que valieron oro, pero como dijo Lucas: “Todo eso se truncó, lamentablemente”.

En la mirada y la voz de este padre no hay revanchismos, y lo dejó bien en claro en su mensaje para jueces y fiscales: “Yo esto no se lo deseo absolutamente a nadie, ni siquiera al chico que fue el autor de este accidente. Hagamos lo mejor posible para que el caso de Enzo no se en vano. Que se haga justicia. Nada más”.