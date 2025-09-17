En la Escuela de barrio Acapulco no hubo rey ni reina de la primavera: los chicos festejaron con un desfile de disfraces

En el marco del Día del Estudiante, la comunidad educativa de la EESO N° 526 “Paulo Freire” de barrio Acapulco, llevó adelante una jornada con una propuesta distinta. Este año, en lugar del tradicional desfile para elegir al rey y reina, se realizó un colorido desfile de disfraces, una actividad pensada para promover la inclusión y el espíritu participativo entre todos los alumnos.

Desde la institución explicaron que la decisión se tomó con el objetivo de reforzar los valores que promueve la escuela, como la solidaridad, el compañerismo, el respeto y la responsabilidad. “Queremos que todos los estudiantes puedan sentirse parte, disfrutar y celebrar sin distinciones, generando un espacio de encuentro sano y alegre”, expresaron desde el equipo directivo.

La jornada fue vivida con entusiasmo por toda la comunidad educativa, que celebró esta nueva manera de conmemorar el Día del Estudiante. “Confiamos en que este cambio permitirá seguir construyendo entre todos una escuela que educa también a través de las experiencias y de los valores que transmitimos en cada actividad”, concluyeron.