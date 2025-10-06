En fotos: la obra de apertura del Centro Cívico entra en su etapa final

Continúan los trabajos de remodelación del Centro Cívico de San Francisco, con la apertura de la plaza principal y la conexión de los sectores sur y norte de la avenida del Libertador. La obra se encuentra en su etapa final y podría terminarse en octubre, según anticipó semanas atrás la Municipalidad.

El pasado sábado, el intendente Damián Bernarte aprovechó la visita de sus pares de Villa María (Eduardo Accastello), Córdoba (Daniel Passerini), Río Cuarto (Guillermo De Rivas) y Alta Gracia (Marcos Torres), con quienes suscribió un convenio para gestión tributaria, para mostrarles los avances de la obra.

Las tareas son llevadas a cabo por la firma LC Construcciones.

Detalles de la obra

El proyecto de remodelación integral de la Plaza Cívica y conexión entre las avenidas del Libertador (N) y (S) incluye, además de la apertura de la circulación vehicular, la incorporación de nuevos canteros y una mayor cantidad de espacios verdes, lo que favorecerá la integración de la plaza al paisaje urbano. Con esta remodelación, se pretende que el espacio público se convierta en un lugar más accesible, funcional y estéticamente agradable para los vecinos de San Francisco.

El diseño también contempla la eliminación de la fuente central, situada en el sector cercano al bulevar 25 de Mayo. Este cambio tiene como objetivo extender la avenida del Libertador, que contará con dos vías angostas por las que podrá circular un solo vehículo a la vez. Según el proyecto, esta modificación permitirá que el tránsito fluya con mayor comodidad, al tiempo que mejora la conectividad entre diferentes sectores de la ciudad.