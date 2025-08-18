Este lunes se llevó a cabo un acto conmemorativo por el 85° aniversario del Colegio Superior San Martín, evento que tuvo la participación del intendente Damián Bernarte, autoridades educativas provinciales, funcionarios municipales, directivos, docentes y estudiantes.

Se reconocieron además los 65 años de la Banda Lisa y 20º aniversario de la Banda Lisa del Rencuentro, recordando además un nuevo aniversario del Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

Bernarte resaltó entre otras cosas que miles de historias se guardan y se manifiestan en estas paredes y en el viejo edificio del Colegio San Martín: "Historias que marcaron a nuestra ciudad, a nuestra provincia y a nuestro país. Miles de jóvenes encontramos aquí no solo el conocimiento y los saberes para desempeñarnos en nuestras vidas, sino también aquellas experiencias en el compartir con nuestros compañeros y docentes”.

A través de un recorrido sobre la vida y legado del General José de San Martín se recordó al prócer argentino, como así también se destacó la labor de esta institución. "San Martín no fue únicamente un estratega militar y un político brillante, sino que también fue un hombre con visión, una visión de un pueblo libre, un pueblo soberano, integrado en una Patria Grande, Latinoamérica. Un hombre que conquistó la libertad de casi todo un continente a fuerza de coraje y sacrificio”.

Luego homenajeó a la Banda Lisa del establecimiento educativo recordando que la misma “ha sido y continúa siendo un referente" y señaló: "A ella se ha sumado la Banda Lisa del Reencuentro Juan María Baggio Ferrazzi, cuando un grupo de ex integrantes decidió ensayar una presentación sorpresa, desde entonces no dejó de sonar y comenzó a presentarse en actos Patrios desde el 17 de Agosto del año 2005”.

Por último, resaltó el aniversario del Colegio Superior San Martín al indicar que es imposible hablar del San Martín sin pensar en todo lo que representa para nuestra ciudad. “Aquí aprendimos, aquí crecimos, aquí hicimos amigos. Y sigue siendo, porque lo veo cada vez que vengo, ese lugar donde la educación pública se defiende con hechos. Todos los días”.

Por su parte, la directora del Colegio Superior San Martín, Luciana Jussepp, sostuvo que es un día cargado de historia, identidad y profundo significado. "Nos convoca la figura del general San Martín a 175 años de su paso a la inmortalidad, esta inmortalidad que se ve reflejada, por ejemplo, en esta escuela que lleva su nombre”.

La docente definió a la educación como “un acto de valor que implica comprometerse con la transformación social y con el ejercicio de la libertad" y que un 17 de agosto, en homenaje al general San Martín, nació el colegio que cumple 85 años.

"Una escuela pública de más de ocho décadas que ha construido su trayectoria enfrentando los desafíos de cada tiempo y generación, siempre con la clara convicción de que el trabajo es de todos y no de unos y otros”, indicó.