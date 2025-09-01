La refuncionalización integral del Parque Cincuentenario, una ambiciosa obra que busca recuperar el valor histórico y ambiental de uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad. Con una inversión total de 5.307 millones de pesos —incluyendo $1.100 millones destinados al sistema de iluminación—, el proyecto abarca más de 7 hectáreas con múltiples áreas temáticas: recreativas, ecológicas, educativas y deportivas.

Bernarte destacó que la intervención devolverá al parque su rol como pulmón verde urbano y punto de encuentro para la comunidad. “Fue el ámbito de reunión por excelencia de nuestra ciudad. Hoy queremos que vuelva a ocupar ese lugar en el corazón de los sanfrancisqueños”, señaló.

Lo más destacado: una laguna que vuelve a la vida

Uno de los ejes más innovadores del proyecto será la recuperación ecológica y paisajística de la laguna artificial, un cuerpo de agua central en la historia del parque. La obra contempla:

Excavación y dragado para mejorar su calidad hídrica. El proyecto comenzará con las obras hídricas en la laguna, fundamentales para garantizar el correcto escurrimiento de excedentes pluviales tanto del barrio Parque como del centro de la ciudad.

en la laguna, fundamentales para garantizar el correcto escurrimiento de excedentes pluviales tanto del barrio Parque como del centro de la ciudad. Reintroducción de flora nativa como juncos, papiros y totoras

Construcción de pasarelas flotantes con señalización ambiental

Implementación de un sistema mixto de abastecimiento sustentable, combinando captación de agua de lluvia, bombeo y energía eólica

Este enfoque permitirá que la laguna funcione no solo como parte del sistema de drenaje urbano, sino también como recurso educativo y atractivo natural sin impacto ecológico.

Luego, se avanzará en el desarrollo del entorno, incorporando nuevas ciclovías, juegos infantiles, un skatepark, espacios para mascotas, playones deportivos, y un embarcadero.

En este aspecto, se trata de un espacio recuperado para actividades náuticas a pequeña escala y contemplación de la naturaleza.

“Jardín de los Sentidos”

Entre las novedades, se destaca también el “Jardín de los Sentidos”, que incluirá plantas aromáticas, áreas táctiles y mobiliario inclusivo, así como sectores para polinizadores como mariposas y abejas.

Además, se construirá una bicisenda que conectará el skatepark del parque con el Paseo de la Memoria por avenida Cervantes, integrando aún más el espacio al circuito urbano de la ciudad.

El nuevo parque contará con zonificación funcional, dividiendo áreas activas, de contemplación, ecológicas y de servicios. Se incorporarán sanitarios accesibles, puntos de hidratación, señalética educativa, pavimento drenante y un sistema de riego inteligente con sensores de lluvia.

“Esta es una obra que mejora no solo este sector, sino a toda la ciudad”, afirmó Bernarte, quien remarcó que la iniciativa se enmarca dentro de una planificación integral que también incluye la pavimentación del barrio Parque y el entubamiento de canales de desagüe, todo con fondos del Gobierno provincial.

Creado originalmente entre 1936 y 1939, el Parque Cincuentenario fue uno de los primeros espacios verdes con lago artificial en la región. Su renovación representa una de las obras más significativas en materia de espacios públicos de las últimas décadas en San Francisco.