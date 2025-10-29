Emotivo reencuentro de la 4ª Promoción 1975 del Instituto Pablo VI a 50 años de su egreso

La comunidad educativa del Instituto Pablo VI vivió una jornada cargada de emoción y recuerdos con motivo del reencuentro de la 4ª Promoción, que celebró los 50 años de su egreso. El encuentro se realizó en las instalaciones del colegio y reunió a exestudiantes que, tras décadas de vida recorrida, volvieron a transitar los pasillos que marcaron su juventud.

“¿Cuál fue la primera sensación que sintieron al entrar después de tantos años?”, se preguntaron muchos entre abrazos y sonrisas. Las vivencias afloraron en cada rincón del colegio, en un ambiente donde no faltaron las anécdotas, el compañerismo y el reconocimiento a la institución que los formó.

Los exalumnos recordaron que su promoción fue la más numerosa desde la fundación del colegio, en una época en que el Instituto Pablo VI solo recibía varones. Además, varios de ellos provenían de distintas localidades de la región y residían como pupilos en las Misiones Consolata, lo que sumó un fuerte componente humano a su paso por el colegio.

Durante el encuentro, reflexionaron sobre el impacto de la formación recibida, destacando no solo el aprendizaje académico, sino también los valores transmitidos. Subrayaron que el tiempo compartido no fue solo de estudio, sino también de amistad, solidaridad y crecimiento conjunto.

A pesar del paso del tiempo, los lazos se mantuvieron vigentes con encuentros periódicos que hoy se fortalecen gracias a las redes sociales. En esta ocasión especial, la promoción hizo entrega de una placa conmemorativa al colegio, en agradecimiento y homenaje por haber sido parte fundamental de sus vidas.

El evento no solo fue una celebración de medio siglo desde su egreso, sino también una reafirmación del espíritu comunitario que sigue vivo entre quienes compartieron aquella etapa inolvidable.