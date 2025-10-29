Durante la madrugada del lunes, una bebé de cuatro días fue reanimada por personal policial tras sufrir una broncoaspiración en una vivienda de barrio Magdalena, en San Francisco. La rápida intervención de los agentes permitió salvarle la vida antes de que llegara al hospital.

El Periódico pudo hablar con los policías, que se refirieron a la rápida intevención ante la emergencia.

El cabo Renato Barionuevo recordó que el llamado al 911 ingresó cerca de las 0.30 y que junto a sus compañeros acudieron de inmediato a una casa sobre avenida de la Universidad. “Nos encontramos con la situación de una madre con su bebé en brazos. Agarramos a la pequeña y empezamos a hacerle maniobras de Heimlich, estaba morada, y de RCP porque no tenía signos vitales. Mi compañera empezó con las maniobras”, relató.

Barionuevo señaló que, mientras realizaban la reanimación, se activó un operativo especial: “En el camino hacia el hospital se hizo un operativo sanitario junto con los móviles en colaboración y el 911 iba avisando al personal del hospital para que tuvieran todo preparado. Una vez llegados, la atendió el pediatra y, gracias a Dios, respondió bien. Después nos comunicamos con la madre y nos contó que la pasaron a Neonatología”.

“Fue una desgracia con suerte”

El sargento primero Pablo Nocera, jefe de compañía, destacó el trabajo coordinado del equipo. “En la madrugada del lunes fuimos anoticiados por la línea de emergencias 911 por una criatura que se había ahogado. Fuimos comisionados al lugar y junto a mis compañeros asistimos a esta bebé”, contó.

“Quiero destacar a mis compañeros por el actuar de ellos y al conjunto de toda la guardia y personal del 911: operadores, personal de cámaras y colaboradores de guardia urbana, que iban cortando las calles porque se instaló un corredor sanitario”, agregó.

Nocera aprovechó además para enviar un mensaje a la comunidad: “Queremos concientizar a la gente que en estos casos no hay que ponerse tan nervioso y llamar a los servicios de emergencia. Fue una desgracia con suerte. Estamos para servir a la comunidad, queremos que confíen en la Policía, que para eso estamos”.

Formación y respuesta inmediata

La agente Priscila Juárez explicó que las maniobras de RCP forman parte de la capacitación policial. “Estamos capacitados, ya durante el cursado para el ingreso a la Policía nos dan cursos de primeros auxilios y de RCP, y somos invitados a varias capacitaciones durante la carrera”, comentó.

Además recordó que hace poco vivieron una experiencia similar: “Hace un mes tuvimos una situación parecida en la fiesta del estudiante con un bebé que se había ahogado. La respuesta también fue buena, fue inmediata”.

“Fue una alegría tremenda escucharla llorar”

El agente Matías Suárez fue quien acompañó a la madre en el patrullero durante el traslado al Hospital Iturraspe. “En el momento de tensión acompañamos a la madre en el móvil y comenzamos a realizarle maniobras de RCP hasta que en un momento comienza su llanto. Para nosotros fue una alegría tremenda”, contó.

La bebé fue finalmente internada en el área de neonatología del hospital y se encuentra en buen estado de salud, según confirmaron las fuentes oficiales.