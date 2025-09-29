Elecciones legislativas: convocan a autoridades de mesa en San Francisco para capacitación presencial

De cara a las Elecciones Generales Legislativas del próximo 26 de octubre, la Secretaría Electoral del Distrito Córdoba convocó a una capacitación presencial destinada a los ciudadanos de San Francisco que fueron designados como autoridades de mesa (presidente o vocal) y delegados de la justicia electoral.

Según detallaron desde la Secretaría, la instancia de formación tendrá lugar el miércoles 22 de octubre en el Superdomo, ubicado en 25 de Mayo 1292, y se dictará en dos turnos, a las 11 y a las 15. Cada capacitación tendrá una duración aproximada de dos horas.

La actividad tiene carácter obligatorio para quienes fueron notificados para desempeñar funciones durante la jornada electoral. El objetivo es brindar las herramientas necesarias para el correcto desarrollo del acto comicial, garantizar la transparencia del proceso y resolver dudas sobre el procedimiento.

Desde la Secretaría Electoral informaron que se encuentra disponible un turnero digital para que los interesados puedan inscribirse previamente y reservar su lugar en el horario de su preferencia. El enlace habilitado es el siguiente: https://www.padron.gob.ar/cne_turnos/.

Ante cualquier duda o consulta, las autoridades recomendaron a los convocados verificar su situación en el padrón y mantenerse atentos a las notificaciones oficiales.