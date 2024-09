El dirigente de la Libertad Avanza y titular de la delegación San Francisco del PAMI, Federico Montes, fue imputado por la Justicia local por presuntas estafas con pagos electrónicos a un local gastronómico donde realizaba pedidos de comida y bebida en forma frecuente.

Montes fue detenido el pasado fin de semana y ayer lunes recuperó la libertad, mientras avanza la causa judicial. La denuncia fue realizada el pasado viernes por el propietario de una pizzería céntrica al notar que no le habían ingresado los pagos ante al menos 10 pedidos realizados por Montes en los últimos meses y que recibía comprobantes de pago presuntamente falsos.

El dirigente libertario se hizo cargo de la oficina local del PAMI en mayo último y se presentó como uno de los principales referentes de La Libertad Avanza en San Francisco y el departamento San Justo bajo la conducción del diputado Gabriel Bornoroni, cercano a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

El descargo de Montes

En diálogo con El Periódico, el titular de la oficina local del PAMI aseguró que se trató de una “equivocación en el uso de la aplicación” con la que enviaba los pagos, que supuestamente los mandaba a otro comercio de nombre similar pero que no correspondía a la pizzería. También dijo que no tuvo intención de perjudicar al comercio y que pagará lo adeudado. Además consideró que la difusión del caso obedece a una “operación política”.

Según su versión, admitió que enviaba siempre la misma captura de pantalla como comprobante de pago , aunque lo justificó porque utilizaba una aplicación para hacer los pagos y “la tenía a mano”. Además, manifestó que tenía registrado a otro negocio con un nombre similar al de la pizzería, al que dijo que erróneamente hacía los pagos.

“Lo que pasó simplemente fue que tengo cargado en esta billetera virtual dos comercios que distan en una letra nada más, una que la razón social es una SRL y la otra es SAS. Entonces yo hacía las transferencias a la SAS, no a la SRL. Yo mandaba la misma captura de pantalla de siempre y si quedaba algún saldo lo pagaba de contado o me fijaba bien y se lo pagaba a la SRL”, explicó.

“Me tomó por sorpresa y creo que esto es una operación política, porque era algo para solucionarlo civilmente. Fue una equivocación mía, no fue una estafa ni queriendo perjudicar al comercio. No es mi estilo, vengo haciendo las cosas bien. Es una vergüenza que salgan estas cuestiones porque uno tiene familia, pero estoy tranquilo en cómo procedí, hubo un error y se va a solucionar pagando lo que se tenga que pagar. Estamos hablando de cinco o seis lomitos”, agregó.

“Se va a pagar toda la deuda por el error que cometí con este comercio y también un daño por resarcimiento. Se va a hacer un acuerdo integral y va a quedar todo como estaba”, reiteró.

“Tengo un buen pasar y no me hace falta hacer este tipo de cuestiones delictivas, que van contra la moral y la ética y me podrían comprometer”, dijo Montes.

“Se nota que es una operación política porque me pegan a mí para darle magnitud al hecho y tenemos políticos como Cristina Kirchner con millones de dólares que no pueden declarar, con toda la corrupción de su Gobierno y que sigue libre, nunca le pidieron su renuncia. No me estoy justificando, pero esto un error por cinco lomitos. Incluso colegas de La Libertad Avanza tiene causas mucho más graves y no fueron tan virales”, reiteró.

Misma captura

- ¿Cuál es la explicación sobre enviar siempre la misma captura de pantalla con el comprobante, como denunció el negocio?

- Eso es cierto, ya la tenía guardada. Con la aplicación mía se envía el mismo comprobante de siempre, y ahí salta que es apócrifo. Es una aplicación que no figura la fecha ni la hora y eso me jugó en contra.

- ¿Pero el pago no se hacía con una transferencia bancaria?

- Sí, era una transferencia bancaria de Brubank, no una billetera virtual como se dice. Pero yo le mandaba la misma captura de siempre.

- ¿Por qué le mandaba la misma captura? La denuncia dice que ese era el problema, que le enviaba una captura de un pago viejo.

- Le mandaba la misma captura porque yo entendía que el dinero había ingresado y que lo podían controlar. Y la tenía mano, sino tenía que salir de la aplicación, enviarle la foto y volver a ingresar.

- Entonces dice que le enviaba el dinero a otra razón social, ¿es así?

- Sí, a otra razón social. Me he equivocado y busqué que la otra razón social era un transporte de Córdoba. Me ha pasado muchas veces de mandar dinero a personas que no era y después tenía que pagar de nuevo. Voy a dejar de usar esa aplicación. Se ha afectado mi dignidad y mi honor. No tengo antecedentes penales, nunca pasé por una cosa así. Justo cuando me meto en político empiezan a pasar estas cosas, no es casualidad. El daño realizado por error se va a resarcir y espero que vuelva todo a la normalidad.

La versión del comercio

Desde el comercio relataron a El Periódico cómo fue la maniobra que denunciaron y dejaron en claro que la misma fue de forma reiterada en al menos 10 oportunidades. Asimismo, explicaron que no tenían ningún conocimiento del cargo político de Montes ni tampoco tenían otra información del mismo más que los pedidos que realizaba en forma frecuente.

Según detallaron desde la pizzería, Montes hacía pedidos por delivery desde hacía un par de meses por montos superiores a los 15 mil pesos. En una primera compra, envió un comprobante por esa cifra, el cual fue pagado correctamente a través de una transferencia.

Desde entonces, explicaron que enviaba el mismo comprobante de pago pero con la fecha y la hora recortada. El responsable del local habló con El Periódico y detalló: “El viernes pasado la operadora me consultó si había llegado una transferencia de 15 mil pesos de un cliente y le dije que no. Y me advierte por otros pedidos de la misma persona. Cuando reviso los chats, descubro que la modalidad de este cliente era que en algún momento realizó una transferencia real y posteriormente esa misma transferencia la empezó a utilizar recortada para las siguientes compras, si la compra era superior en algún momento el saldo sí lo pagaba con una transferencia real”.

“Ahí nos damos cuenta que hay una sucesión de compras que como mínimo son diez y como máximo no podemos saber por qué eliminó algunas de las capturas de pantalla, y al borrarlas a nosotros nos desaparecieron. Pero eso será tema de investigación de la Justicia”, agregó.

“Mandaba esa captura falsa por 15 mil pesos y el saldo lo mandaban con una captura de un depósito real, ahí con la captura bien hecha, sin recortarle la fecha ni la hora”, aclaró el comerciante, que aseguró que hasta el momento la deuda no fue abonada.

“Cuando nos llegó un nuevo pedido, fuimos a hacer la denuncia y la Justicia actuó rápido”, agregó, y subrayó que no habían tenido experiencias con una modalidad de presunta estafa reiterada como en este caso, sino solo con algún caso puntual tiempo atrás.

El responsable de la pizzería negó cualquier intencionalidad política en la denuncia. “Nosotros no sabíamos ni de quién se trataba esta persona, ni cómo se llamaba, ni qué cargo tenía, ni absolutamente nada”, dijo.

Finalmente, el comerciante aseguró que entregaron toda la información disponible a la Justicia y que serán las autoridades judiciales las que determinen cómo se resuelve el caso.