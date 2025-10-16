El tiempo en San Francisco: se espera un jueves con máxima de 30°

Pese a que el Servicio Meteorológico Nacional anunciaba una mañana con cielo mayormente nublado, este jueves amaneció prácticamente despejado. De acuerdo al organismo, podría incrementarse la nubosidad en el resto del día.

Para este jueves se espera una máxima de 30° y vientos del este y sureste que por la mañana podrían estar acompañados de ráfagas.

Pronóstico extendido

Mañana podrían producirse algunos chaparrones y tormentas aisladas y se espera una menor amplitud térmica, con mínima de 19° y máxima de 25°. Además, por la tarde y noche los vientos estarían acompañados de ráfagas.