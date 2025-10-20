El Teatrillo de San Francisco será nuevamente epicentro del arte local con dos destacadas propuestas que celebran la identidad, el talento y el trabajo de artistas de la ciudad. Bajo la consigna de seguir fortaleciendo el vínculo con la comunidad, la sala ofrecerá espectáculos de música, danza y teatro que invitan a emocionarse y compartir.

Este jueves 23 de octubre a las 21:00, se presenta “Maravillosa Ciudad del Este”, una producción artística que rinde homenaje a la historia y el espíritu de San Francisco. Dirigida por Soraya Molina, José Bolea y Adrián Vocos, la obra reúne al Ballet Municipal Patria y La Comedia San Francisco, con una puesta en escena impactante en la que más de 50 artistas celebran las raíces de la ciudad a través de la música, la danza y el teatro.

Por su parte, el sábado 25 desde las 16:00, se llevará a cabo el 5° Encuentro de Baile, organizado por Let’s Dance Sport, donde distintas academias compartirán el trabajo desarrollado durante el año. El evento reunirá a niños, jóvenes y adultos en una tarde llena de ritmo, color y emoción, con coreografías de ritmos latinos, urbano, folklore, danza infantil, contemporáneo y mucho más. Más que un espectáculo, será una verdadera fiesta de la danza y la comunidad.

Las entradas para ambos espectáculos pueden adquirirse en www.plateavip.com.ar o en la boletería del Teatrillo (9 de Julio 1167), todos los días de 19:00 a 21:00.

Además, el público puede mantenerse al tanto de toda la programación cultural a través de las redes sociales del Teatrillo en Instagram (@Teatrillo_) y Facebook (Teatrillo), o sumando su número a las listas de difusión.