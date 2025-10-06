La escuela bilingüe bicultural Dante Alighieri realizó este domingo un té solidario este 5 de octubre. El evento, denominado “Dan-Té Solidario”, una iniciativa que tenía por finalidad ayudar con materiales a la Asociación Civil Apadim, institución con la que los jóvenes decidieron trabajar durante el ciclo lectivo.

Quienes coordinaron la tarde solidaria fueron los estudiantes de de 3ª año, en el marco de la asignatura Formación para la Vida y el Trabajo.

La iniciativa surgió tras conocer que Apadim necesitaba materiales para sus alumnos y ellos pusieron manos a la obra para encontrar marcas que los apoyaran, recolectaron regalos y lograron aportar su granito de arena.