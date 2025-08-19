El municipio continúa desarrollando instancias de formación y entrenamiento en el uso de armas menos letales para el personal de la Guardia Local de Prevención y Convivencia, con la colaboración de la Escuela de Tiro de la Policía de la Provincia de Córdoba.

En este marco, se llevó a cabo en el Superdomo una jornada de exhibición de protocolos de intervención y uso de armamento de letalidad reducida, organizada en conjunto por el Ministerio de Seguridad de Córdoba y el municipio. La actividad estuvo a cargo de la Dirección de Entrenamiento Policial Permanente, dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos.

La capacitación se suma a otras acciones ya implementadas, entre ellas la entrega de 20 armas de letalidad reducida y chalecos antibalas, concretada el pasado 13 de mayo en el marco del programa provincial para la creación y fortalecimiento de Guardias Locales en toda Córdoba.

Durante la jornada, se realizaron representaciones sobre distintos métodos de reducción de personas potencialmente peligrosas. Participaron autoridades locales y provinciales, entre ellas el intendente Damián Bernarte, el secretario de Prevención y Coordinación Institucional de Córdoba, José Gualdoni, el director general de Departamentales Norte, comisario general Ariel Vargas, y el legislador provincial Gustavo Tévez, además de fiscales y representantes judiciales.

En su discurso, Bernarte señaló: “Con esto buscamos demostrar cómo funcionan las armas de letalidad reducida donde Córdoba se encuentra a la vanguardia en la materia, sobre todo a partir de haber sancionado la Ley de Seguridad Ciudadana que nos pone a los municipios con nuevas responsabilidades”.

Por su parte, Gualdoni destacó que “esta iniciativa nos permite mostrar a la comunidad cómo funcionan estas armas menos letales como herramientas en las cuales la provincia de Córdoba ha sido pionera, además de permitir a nuestra Policía contar con una herramienta que ha permitido alcanzar intervenciones positivas en los últimos dos años”.

Finalmente, el funcionario provincial anunció que en las próximas semanas se equipará a unos 30 municipios más con armas y chalecos, en el marco del plan integral de seguridad ciudadana.