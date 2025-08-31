Cuando Marcos Rosales le propuso a su esposa Adriana Almada transformar el garaje de su casa en una peluquería, no solo estaba ofreciendo un espacio: estaba apostando por su felicidad. Hace un año ella corta, peina y transforma el cabello de decenas de clientas que la siguen desde que comenzó a trabajar a domicilio.

La historia comenzó en 2022, en un momento difícil porque la mujer que vive en barrio Eva Perón de Frontera sufrió la pérdida de su madre. En ese dolor también hubo un punto de partida para que ella se anime a adentrarse en el mundo de la peluquería.

“Yo empecé a estudiar en el año 2022, en ese año justo había fallecido mi mamá y me impulsó a cumplir mi sueño, estudiar y a esforzarme para lograr lo que quería. Mi meta que era recibirme de peluquera y poder tener la peluquería propia”, relató a El Periódico.

Desde entonces no paró. Primero se recibió de peluquera, después se capacitó como barbera y recientemente obtuvo su título de colorista profesional. “Amo la peluquería, amo lo que hago. Es como que un día no toco una cabeza o un cabello y me falta algo. Además, en este trabajo uno trata siempre de ir capacitándose, innovar, porque el arte de la peluquería implica aprender todos los días algo nuevo”, contó emocionada.

Un bolso lleno de sueños

Aunque su emprendimiento tomó forma en agosto de 2024, su camino comenzó mucho antes, llevando sus herramientas de casa en casa. “Arranqué con un bolsito negro. Yo trabajo repartiendo la comida en comedores escolares y después de horario intercambiaba la mochila por el bolso. Ahí llevaba herramientas, pero también un montón de sueños y metas por cumplir”.

Hasta que una noche, su esposo le propuso cambiar todo: “Un día hablando con mi esposo, me dijo ‘no te animás a que la pongamos en casa, te hago todo y podés trabajar acá, dejás de hacer el domicilio’. Lo que sucede es que yo a veces volvía tarde en la noche y teníamos miedo”.

Él remodeló el garaje por completo y armó el espacio tal como ella lo había soñado. Desde entonces, las mismas clientas que la seguían cuando iba a domicilio ahora la visitan en su casa. “Dejó la peluquería como yo la soñaba y al día de hoy sigue innovando”.

Dar y recibir

Aunque reconoce que no estar en una zona céntrica puede ser una desventaja, la gratitud pesa más. “Siempre se arranca desde abajo, de a poquito, y después uno va progresando y va creciendo. Pero sí, tenés menos llegada, justamente por ese motivo, por no estar en un lugar céntrico. De todas maneras, yo estoy súper agradecida porque tengo muchísimas clientas que me son fieles y no les importa nada”.

Adriana destacó la importancia de ayudar a los demás. Forma parte de Peluqueros Solidarios, un grupo que recorre eventos durante el año brindando cortes gratuitos a personas que no pueden pagarlos. “No hay nada más lindo que poder darle a alguien lo que no tiene, o lo que no puede pagar y necesita”, afirma.

Su consejo para quienes están empezando es simple: “Tienen que intentarlo, estudiar, trabajar de lo que les guste. Yo, aparte de mi trabajo oficial, amo la peluquería, por eso me dediqué a esto. No hay que olvidarse de donde uno viene, ser humilde y ser caritativo también”.

Su historia, como la de muchas mujeres está hecha de esfuerzo con el plus del amor por su vocación, por suerte en ese camino encontró un compañero que decidió que ningún sueño es demasiado grande si se construye entre dos.