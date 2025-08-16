El San Martín en primera persona: recuerdos y emociones a 85 años de historia

Fundado en 1930 y oficializado en 1940, el Colegio Superior San Martín celebra 85 años de historia en lo que ha formado a miles de estudiantes y dejado huellas profundas en la vida de quienes pasaron por sus aulas. En este aniversario, las voces de sus protagonistas construyen un retrato vivo de una comunidad que siente al colegio como una extensión de su hogar.

Para Gabriela Biava, actual bibliotecaria del turno tarde y ex alumna, el San Martín es, sencillamente, su "segunda casa". Su vínculo se extiende a través de generaciones, como estudiante, luego como madre de una egresada y también como miembro activa de la cooperadora. "Mi vida pasa prácticamente en el colegio", confiesa, recordando con alegría su regreso como bibliotecaria, un "placer muy grande" que se dio por una "casualidad".

Su testimonio refleja un sentimiento compartido por muchos: el colegio como un lazo que une etapas de la vida. A pesar de la era digital, Gabriela resalta la importancia que aún tienen los libros en las dinámicas escolares. "Aunque no lo crean, se siguen usando los libros y en la biblioteca los chicos vienen a consultar mucho material", afirma. El espacio de la biblioteca se mantiene vivo como punto de encuentro para profesores y alumnos que acuden a investigar y trabajar, demostrando que la tradición y la modernidad pueden coexistir.

Retorno al aula como docente

La pasión por la enseñanza y el arraigo a la institución también se hacen presentes en las palabras de Cynthia Sarmiento (37), profesora de Historia y ex alumna, quien además tiene a su hijo estudiando en el mismo colegio. Para ella, el San Martín es un "lugar en el cual aprendí y sigo aprendiendo", un espacio que le brindó oportunidades inesperadas, desde participar en el Centro de Estudiantes hasta los concursos. El orgullo de ver a su hijo elegir el colegio "por motus propio" subraya la profunda huella que deja la institución en sus alumnos.

Como docente de historia, Cynthia destaca la importancia de transmitir el legado del colegio, su simbolismo para la ciudad y la provincia, y su constante protagonismo dado a los jóvenes, quienes "son ellos los que hacen la historia, no nosotros".

Confiesa, fue "raro" volver al colegio como profesora y encontrarse con sus antiguos maestros en la sala de profesores, una experiencia que calificó como "impactante". Sin embargo, fue recibida "de la mejor manera", un hecho que, según ella, la hizo sentir parte de la institución que "tiene un corazón enorme".

Con el paso del tiempo, ha adaptado sus métodos de enseñanza a la era digital, dejando atrás los tradicionales afiches para pasar a presentaciones digitales, algo que a veces sus alumnos "un poco se quejan, pero bueno, aceptan". Su relato enfatiza que el San Martín no solo es un lugar de aprendizaje, sino una familia, desde el quiosco hasta el equipo directivo, un lugar donde el apoyo y el cariño son la moneda corriente.

El colegio como motor de proyectos

La perspectiva de los estudiantes actuales revela un colegio vivo y en constante diálogo con las nuevas generaciones. Milagros Belloti, abanderada de sexto año, describe su llegada en tiempos de pandemia y el apoyo constante recibido por directivos y docentes, especialmente por su residencia fuera de la ciudad. "Soy de Plaza San Francisco, tengo un viaje bastante largo hasta acá y se me suele complicar con los horarios", explica, pero destaca que el personal del colegio supo comprenderla y llegar a "un acuerdo" para que pudiera continuar. Milagros valora un ambiente de respeto y escucha, donde "se escuchan opiniones de los alumnos, y con los profes y los directivos el diálogo es constante ".

La joven destaca la calidez del turno tarde y el trato humano de todo el personal, desde los quiosqueros hasta las porteras, refuerzan su elección del San Martín a pesar de la distancia. Su amor por los números y las matemáticas la llevó al colegio, y aunque ha explorado otras pasiones, su vínculo con la institución y su especialidad en economía se han consolidado.

Tomás Ruppen, estudiante de cuarto año, comparte cómo su llegada al colegio fue influenciada por la tradición familiar, pero fue la calidad de los profesores y las oportunidades de participación, como en el modelo educativo de la ONU y el Centro de Estudiantes, lo que lo atrapó. Subraya el carácter inclusivo y participativo del este último espacio, donde "todos tienen como el mismo nivel y pueden aportar sus ideas”. Su involucramiento en el Centro de Estudiantes, que comenzó hace tres años por "intriga", se ha convertido en una parte de su rutina: "Ya es como lo lleva parte de mí", asegura. Para Tomás, las reuniones de los jueves y la posibilidad de proponer ideas se han vuelto una parte esencial de su vida escolar, demostrando el valor de la participación juvenil.

Sentido de pertenencia

Las historias de los alumnos Pablo López y Bruno Frontera, ambos de sexto año, también ilustran la diversidad de vínculos que se tejen en la institución. Para Pablo, de 17 años, el San Martín representa un "orgullo" que lleva en cada acto, representando a la escuela como tambor mayor de la banda lisa. Conoció el colegio gracias a su tío, quien formó parte de la banda en su época de estudiante, y por ello eligió al San Martín. La banda, que también celebra su aniversario, y es otra forma representativa de mostrar el sentido de pertenencia.

Por su parte, Bruno, de 18 años, llegó desde Arroyito a nuestra ciudad y encontró en el colegio un lugar donde se sintió "uno más desde el primer día". Su llegada fue motivada por el fútbol, actualmente juega en Sportivo Belgrano, sin embargo la escuela lo hizo sentir tan bienvenido que su objetivo de egresar se convirtió en una prioridad.

"El colegio del primer día me hizo sentir como uno más en su institución", afirma. Además de su vocación deportiva, el joven forma parte del proyecto de la "noche de los museos" y está lleno de propuestas que demuestran el entusiasmo que se vive en la escuela.

En este 85 aniversario, el Colegio Superior San Martín celebra una historia viva, construida día a día por personas que sienten un profundo afecto por la institución. Sus testimonios, cargados de emoción y gratitud, revelan el rol fundamental que el colegio ha desempeñado y continúa desempeñando en la comunidad de San Francisco, como un verdadero hogar donde se cultivan sueños, se forjan identidades y se celebra el espíritu de pertenencia. El San Martín, una historia que sigue latiendo con fuerza en el corazón de la comunidad.

Fundación y legado: los orígenes del “San Martín”

Hasta 1930, los jóvenes de San Francisco que deseaban cursar estudios universitarios debían trasladarse a otras ciudades con Colegio Nacional, lo que implicaba dejar sus hogares y afrontar importantes sacrificios económicos, reservados a las familias con mayores recursos. Para revertir esta situación y dar oportunidades a más estudiantes, un grupo de profesionales y vecinos comenzó a impulsar la creación de un instituto local de segunda enseñanza.

Ese mismo año, bajo la dirección de Emilio Foerster, se iniciaron en la calle Belgrano esquina España los primeros cursos de bachillerato, con el objetivo de gestionar su incorporación oficial. Los fundadores —entre ellos Raúl G. Villafañe, Joaquín G. Martínez, José Mariconde, Alberto Cirelli, Miguel Felisia, Alfredo Quaglia, Bautista Garrone, Luis Scocco y José Teobaldo— trabajaron sin descanso para dotar al colegio del material y reconocimiento necesario. El 12 de marzo de 1931, el presidente de la Nación firmó el decreto de incorporación de los tres primeros cursos al Colegio Nacional de Córdoba.

A mediados de ese mes comenzaron oficialmente las clases, con un plantel de reconocidos docentes y directivos. Durante sus primeros diez años, la enseñanza fue gratuita y los profesores trabajaron ad honorem. Sin embargo, en 1936 la situación económica se volvió insostenible. El aporte clave llegó del diputado nacional Benjamín Palacio, quien logró un subsidio anual de 7.500 pesos que aseguró la continuidad del colegio. En 1939, Palacio impulsó la inclusión de la partida para su oficialización en el presupuesto nacional.

Pese a las gestiones, la oficialización se concretó recién en 1940 gracias a la movilización de padres y docentes. El 17 de agosto de ese año se realizaron los actos solemnes, con la presencia del ministro de Instrucción Pública Jorge Eduardo Coll, el diputado Benjamín Palacio, el vicegobernador de Córdoba Arturo Illia y otras autoridades nacionales y provinciales.

En 1949 se incorporó la Escuela Comercial, cuyos egresados obtenían títulos de peritos comerciales con validez nacional. Con el paso de los años, el Colegio Nacional San Martín se consolidó como una institución central en la vida de San Francisco, formando generaciones que continuaron estudios superiores o desarrollaron su vida profesional en distintos ámbitos.

En la actualidad, aquel pequeño instituto oficializado en 1940, mantiene el espíritu de sus fundadores: ofrecer educación de calidad y oportunidades para todos*.

*Reseña del libro de Joaquín Guillermo Martínez, “Apuntes para la Historia del Colegio Nacional San Martín”, de 1965.