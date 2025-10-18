El sábado amaneció algo gris en San Francisco: cómo sigue el tiempo
Se espera que mejoren las condiciones, ya que para hoy se anuncia cielo parcialmente nublado, vientos leves y una máxima de 27°.
El sábado amaneció gris en San Francisco. Según el Servicio Meteorológico Nacional, luego de algunas neblinas matinales se espera que el tiempo mejore: el pronóstico anuncia cielo parcialmente nublado para la tarde y noche.
Los vientos serán leves y soplarán del este y sureste y se estima una máxima de 27°.