El Registro Civil móvil llega a Frontera: también se podrá tramitar el pasaporte
Este viernes 22 de agosto, el operativo del Registro Civil Acá se instalará en el Polideportivo Municipal para ofrecer gestiones documentarias, incluyendo por primera vez la posibilidad de tramitar el pasaporte. Los detalles.
La unidad móvil del Registro Civil Acá, dependiente del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, atenderá este viernes 22 de agosto en el Polideportivo Municipal de Frontera, ubicado en Calle 7 N° 1701. El operativo se desarrollará de 8:30 a 12:30 horas, sin necesidad de turno previo y con atención por orden de llegada.
Según se informó desde el municipio, los vecinos podrán realizar diversos trámites, entre ellos renovación y actualización de DNI, emisión de partidas de nacimiento, matrimonio, defunción y unión convivencial. Además, en esta ocasión se suma una novedad: por primera vez se podrá gestionar el pasaporte, tanto en su versión común como exprés.
El costo del DNI común será de $7.500, con entrega en un plazo de 30 días hábiles, mientras que el DNI exprés tendrá un valor de $18.500, con entrega en 7 días. Las partidas se emitirán de forma gratuita. En cuanto al pasaporte, el trámite común costará $70.000 (entrega en 60 días) y el exprés $150.000 (entrega en 7 días hábiles).
Los pagos deberán realizarse a través de billetera virtual, escaneando un código QR que estará disponible en el lugar.