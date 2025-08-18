El Registro Civil Móvil llega a Frontera: atenderá este viernes 22 de agosto

Si bien estaba previsto para el jueves, finalmente este viernes 22 de agosto la unidad móvil del Registro Civil de la provincia de Santa Fe se instalará en la ciudad de Frontera para atender trámites documentarios.

Será en el Polideportivo Municipal, ubicado en Calle 7 N° 1701, en el horario de 8:30 a 12:30.

Las gestiones se realizarán sin turno previo y por orden de llegada.

Entre los servicios disponibles se encuentran la renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI) por extravío, vencimiento o cambio de domicilio, la actualización de DNI de menores y la emisión de partidas de nacimiento, matrimonio, defunción y unión convivencial, según detallaron las autoridades provinciales.

Los costos establecidos son de $7500 para el DNI común, con un plazo de entrega de 30 días hábiles, y $18500 para el DNI exprés, que se entrega en un plazo de 7 días hábiles. Las partidas serán emitidas de forma gratuita.

Los pagos deberán realizarse exclusivamente mediante billetera virtual, escaneando un código QR que estará disponible en el lugar.