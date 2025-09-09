Cada noche, mientras gran parte de San Francisco duerme, las puertas del Refugio Daniel Mari se abren para recibir a quienes llegan con el corazón en la mano, preocupados por un ser querido internado en terapia intensiva en el Hospital Iturraspe. Desde hace 14 años, este espacio funciona como un verdadero oasis para familiares que, en medio de la incertidumbre y el dolor, no tienen dónde quedarse.

La historia del refugio comenzó con un acto de empatía. Daniel Mari, paciente oncológico, advirtió la dura realidad de muchas personas que dormían en pasillos, bancos o autos mientras acompañaban tratamientos o internaciones. “Daniel miraba eso como que no podía ser, que había que tomar cartas en el asunto”, recordó Fernando Aguirre, vicepresidente de la ONG.

Tras su fallecimiento, un grupo de voluntarios decidió concretar su deseo. La casa en la que funciona hoy fue donada por Otilia Cerino, y un aporte económico clave permitió refaccionarla y acondicionarla con todo lo necesario: camas, utensilios, electrodomésticos y elementos de higiene.

Un espacio de contención y cuidado

Ubicado en Padre Gervasi 366, a pocos metros del Hospital, el refugio funciona todas las noches de 20 a 8 horas. Está destinado a personas que acompañan internaciones y no cuentan con recursos para costear una estadía en la ciudad.

La casa está equipada para brindar alojamiento gratuito, con acceso a baño, cena, desayuno y acompañamiento emocional. “No se cobra nada, es una ONG sin fines de lucro. Pero todo ese servicio tiene gastos: luz, agua, impuestos. Por eso, necesitamos apoyo constante”, señaló Aguirre.

El valor humano del voluntariado

Actualmente, el equipo está conformado por diez a doce personas voluntarias. La mayoría tiene trabajos formales y aún así destina tiempo a pasar la noche en el refugio.

Además de brindar techo y abrigo, quienes integran la ONG cumplen un rol clave como acompañantes emocionales. “Nos sentamos a hablar con ellos, los escuchamos. No tenemos televisión porque preferimos ser esa compañía que muchos no tienen en la ciudad”, contó Aguirre.

Durante estos años, han recibido personas de distintas provincias: Salta, Buenos Aires, Santiago del Estero y otras zonas del interior de Córdoba. “Algunas han pasado un mes, o incluso más de un mes, personas que esperan cada día el parte médico de un familiar grave. Es muy duro. Hay historias que no te las olvidás más”, relataron.

Cómo ayudar al Refugio Daniel Mari

El refugio se sostiene con donaciones particulares. Ante las dificultades económicas, se organizan actividades para recaudar fondos. La próxima será una peña folclórica el sábado 11 de octubre, con música, comida y un fin solidario: reunir dinero para cubrir gastos de mantenimiento y funcionamiento.

Mientras tanto, las necesidades continúan. “En este momento estamos necesitando sábanas, toallas y cubiertos. A veces alguien está renovando cosas en su casa y eso que ya no usa a nosotros nos sirve muchísimo, siempre que esté en buen estado”, explicó Vocos.

También se puede colaborar con donaciones económicas a través de la cuenta bancaria CC $ 441 0002659802; Nro CBU: 0200441301000002659829; alias: BOLIDO.EUROPA.TELAR; a nombre de la Asociación Civil Refugio Daniel Mari.

En tanto, quienes deseen sumarse como voluntarios deben ser mayores de 18 años y contar con la disponibilidad para pasar una noche al menos cada quince días. “No es fácil, pero es necesario. Hay que estar preparado para escuchar, acompañar y abrazar sin invadir”, concluyeron.