Este domingo el ciclo de conciertos íntimos "Confesiones" recibirá a al reconocido músico y compositor Pablo Riquero, una de las voces más representativas de la nueva generación de la música popular uruguaya.

El espectáculo comenzará a las 19:30 horas en el Centro Cultural San Francisco con entrada gratuita. Los interesados deberán contar con un ticket de acceso que podrán retirarlo de manera presencial en el Centro Cultural o a través del link https://www.passline.com/eventos/confesiones-ciclo-de-conciertos-intimos-420487

Riquero, acompañado en escena por el talentoso percusionista Agustín Lumerman, presentará un espectáculo íntimo que fusiona la simpleza de la canción popular con la fuerza expresiva del carnaval uruguayo.

La noche abrirá con la participación musical de Gigi Ferace y Luis Morero, y la lectura de poesía a cargo de la artista y gestora cultural Mónica Mantegazza, con su propuesta “Poemas de café”.

Con cuatro álbumes editados: Comienzo (2016), Se marea (2018), Mirar dentro (2021) y Si hay amor hay lugar (2023), Pablo Riquero construyó una carrera sólida y sensible, con giras por Uruguay, Argentina, Colombia y Chile. Su trabajo forma parte del catálogo del prestigioso sello Los Años Luz Discos.

Además de su faceta como cantautor, Riquero es un destacado murguista y director escénico, con una trayectoria que comienza en 2002. Trabajó con reconocidas murgas como Contrafarsa, Falta y Resto, La Gran Muñeca, Don Timoteo (con quien obtuvo el primer premio en 2014) y Asaltantes con Patente, donde fue premiado recientemente como Mejor Arreglador de Carnaval. También integra el grupo Los Mareados, compartiendo escenario con otros referentes del género.