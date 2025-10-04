En la apertura de la 93ª edición de San Francisco Expone, el presidente de la Sociedad Rural de San Francisco, Javier Cassineri, brindó un discurso en el que repasó la actualidad del sector y cuestionó sin medias tintas la reciente eliminación temporaria de las retenciones a la producción agropecuaria dispuesta por el Gobierno de Javier Milei, que duró solo tres días al alcanzarse el cupo de 7000 millones de dólares que había establecido.

“Esta implementación acotada dejó un sabor amargo entre los productores agropecuarios, quienes sentimos que fuimos los menos beneficiados, mientras que los principales favorecidos parecen haber sido los grandes exportadores”, remarcó.

Cassineri reclamó que la eliminación de las retenciones sea permanente y forme parte de una política de Estado: “Nuestra necesidad no es un gesto temporal, la eliminación permanente de las retenciones tiene que ser una política de Estado y no una medida coyuntural”. También advirtió sobre la importancia de la previsibilidad y el equilibrio fiscal para poder planificar a largo plazo, invertir y sostener la generación de divisas que el país necesita.

En ese sentido, agradeció al Gobierno de la provincia de Córdoba por acompañar los reclamos del sector y generar medidas de financiamiento, pero pidió cautela con los impuestos: “Cualquier ajuste debería estar relacionado con la inflación y evitar generar una carga excesiva al productor. Es imperativo buscar políticas que equilibren el desarrollo, la sustentabilidad y la rentabilidad del campo cordobés”.

“El campo siempre está dispuesto a sentarse a la mesa para construir consensos, pero exigimos que se nos trate como el socio estratégico que somos. No solo como una fuente de recursos a la que acudir en momentos de urgencia”, concluyó.

Respecto a la edición 2025 de la exposición rural, Cassineri subrayó el crecimiento del evento, al señalar que este año se alcanzó un nuevo récord con la participación de 230 expositores distribuidos en el espacio exterior, el área de maquinarias agrícolas, los tres salones y el sector de ganadería.