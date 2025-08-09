El Rally de San Francisco se toma revancha y se pone en marcha hoy, 9 de agosto. La competencia, que había sido suspendida por lluvias, fue reprogramada gracias al esfuerzo de organizadores y autoridades, y se disputa con un nuevo cronograma que incluye cambios en el recorrido y en el formato general.

A diferencia de la prueba suspendida, esta edición no será válida como continuidad de la anterior ni como competencia de Coeficiente 2. En cambio, se trata de una carrera de Coeficiente 1, más breve y concentrada, que se extenderá hasta mañana domingo.

El rally comienza hoy por la tarde con un solo rulo que incluye tres pruebas especiales: Esmeralda – Esmeralda (14:23), Josefina – Lorenzatto Maquinarias (15:21) y Bauer y Sigel – Bauer y Sigel (15:55).

El domingo continuará con seis tramos más, tal como estaban previstos originalmente.

En total, la competencia recorrerá 91,44 kilómetros cronometrados y 270,91 kilómetros de enlaces, sumando un total de 362,35 kilómetros entre ambas jornadas.

Mañana, en tanto, será el turno de Freyre – Freyre (8:36 y 12:19), Colonia Iturraspe – Colonia Iturraspe (8:59 y 12:42) y Plaza San Francisco – San Francisco (9:37 y 13:20).

El comunicado oficial emitido por Rally Cordobés y la Federación Regional de Automovilismo Deportivo (FRAD) explicó que la competencia suspendida no se podrá recuperar y que esta nueva fecha fue incorporada de forma excepcional al calendario 2025: “Tratando de alcanzar el mayor consenso entre los protagonistas y reconociendo que la anulada competencia provocó una complicación fortuita, la FRAD reglamentó agregar una fecha más”.

Recomendaciones para el público

Desde la organización recordaron algunas pautas de seguridad esenciales para quienes asistan a los tramos: llegar con anticipación, no caminar por la ruta del rally, mantenerse en zonas seguras con vía de escape, no encender fuego y no dejar basura. También se solicita permanecer en el lugar elegido hasta que finalice cada tramo, a fin de evitar riesgos para el público y los equipos.

El nuevo cronograma

Las etapas se desarrollarán de la siguiente manera: