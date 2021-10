El programa Previaje, impulsado por el Ministerio de Turismo y Deportes, superó el millón y medio de beneficiarios y ya facturó casi 30 mil millones de pesos. En su segunda edición, el plan de compra anticipada de servicios turísticos triplicó la facturación de la misma iniciativa llevada a cabo en 2020.

En San Francisco, este programa viene siendo un alivio para las alicaídas agencias de viaje que bastante mal la pasaron en 2020 y parte de este año. Desde sus oficinas aseguran que se superaron las expectativas para la próxima temporada turística.

“Superó ampliamente las expectativas, es muy bueno porque nos está ayudando a reactivar el turismo, que es un sector muy golpeado después de la pandemia. Estábamos todos con muchas ganas de trabajar, no queríamos recibir subsidios, sino más que nada trabajar de esto que nos gusta. Nos gusta ver a la gente contenta y disfrutando de lo que elige”, dijo Karen Abdala, de Pólux Viajes.

Damián Bonino, de la agencia De La Gran Italia, coincidió en ese aspecto: “Ha superado ampliamente las expectativas. De la primera edición no mucha gente se enteró y los que se enteraron no sabían cómo funcionaba o desconfiaban, pero funcionó muy bien. Entonces ahora ha sido un boom, no sé los números que se manejan pero acá desde la agencia podemos decir que sí, que se está moviendo mucho”.

Abdala recordó que se trata de un programa que, si bien tiene ciertos requisitos, ofrece un 50 por ciento de crédito de los gastos anticipados en servicios turísticos para ser usado en otros servicios del sector.

“Con la compra a través de una agencia de viajes se hace más fácil, porque a través de una sola factura acceden al reintegro del 50%, o del 70% si son afiliados del PAMI, a través de una plataforma. Es un trámite que las agencias ayudamos a los pasajeros a hacer. Es bastante fácil, por sistema se cargan los datos y se acredita instantáneamente”, aclaró.

Poca disponibilidad

Bonino aseguró que “se ha vendido mucho para noviembre y para diciembre”, que normalmente son meses más tranquilos mientras que para el verano se “está vendiendo muchísimo más”.

“Incluso hasta están quedando pocos lugares. Por ahí la gente viene y cree que está con tiempo y no, se ha vendido mucho. Y cuando pedimos disponibilidad para ciertos destinos nos estamos dando cuenta de que quedan pocos lugares”, afirmó.

En ese sentido, Bonino recordó que quienes quieran viajar del 1 al 31 de enero utilizando Previaje tendrán que comprar su paquete antes del 31 de octubre. “Pasado de esta semana solamente van a poder acceder al programa Previaje quienes quieran viajar de febrero en adelante”, apuntó.

Paso a paso: cómo acceder

- Buscar el prestador: para poder tener los beneficios económicos que ofrece dicho plan es necesario que el titular realice las compras para su viaje en los prestadores inscriptos en Previaje. Para hacerlo hay que ingresar en la siguiente página: previaje.gob.ar/prestadores-inscriptos.

- Generar el registro de identidad en "Mi Argentina Nivel 3" donde la misma requiere ser validada.

- En la opción "Mi Viaje" hay que detallar toda la información como las fechas de ida, vuelta, lugar de origen y de destino.

- Hay que cargar los comprobantes de las compras realizadas en los prestadores registrados para poder recibir la devolución en cuestión; en caso de que haya sido rechazado el mismo se puede editar para chequear que haya sido bien redactado.

- Si los comprobantes fueron validados por la página en cuestión el titular va a recibir un crédito a favor que lo va tener disponible en una Tarjeta Precargada o a través de BNA+.

- Usar el crédito en las cadenas turísticas del país hasta el último día del año 2022.

Destinos

Los destinos más elegidos vienen siendo el sur y la costa argentina.

“Se vendió muchísimo El Calafate y Ushuaia y toda la zona de Bariloche, esos tres destinos en aéreo se han vendido muchísimo y ahora empezó a tomar fuerza la costa argentina, todo lo que es Mar de Plata, Villa Gesell, Pinamar, con paquetes de siete noches en bus, que de repente son un poco más económicos y más accesible. También hay opciones más cortas como Cataratas, Mendoza, Salta, que también se están consultando, aunque en menor medida”, sostuvo Bonino.

Abdala concordó: “Dentro de los destinos eligieron priorizar a Argentina por la incertidumbre con el exterior. Y el Previaje favorece bastante. Todos se animaron a ir un poquito más lejos de donde iban antes por el reintegro, obviamente. Lo más elegido es Usuahia, El Calafate y Bariloche dentro de lo que es Patagonia. Y después, la costa argentina. No sé cuánta disponibilidad está quedando, pero a nosotros nos está costando ya reservar”.

Seguidamente, agregó: “Tienen todo el año para viajar y acceder al programa. Por eso está bueno venir acercarse a una agencia de viajes, porque hay varias formas de acceder. Comprando un paquete turístico en una agencia de viajes van a tener un reintegro máximo de 100 mil pesos por persona. A veces cuando superamos esos montos podemos desglosar las facturas en una familia. Y de repente hay algunos otros servicios que si uno los contrata por su cuenta, el reintegro máximo es 5 mil pesos. Entonces está bueno el beneficio de comprar a través de la agencia de viaje. Y para jubilados afiliados al PAMI, el reintegro es del 70%, así que el beneficio es aún mayor”, remarcó.

Sobre los pasos a seguir, enumeró: “Es bastante sencillo porque uno compra su paquete turístico, por ejemplo, para un viaje clásico ya sea en bus o en aéreo a cualquier destino con hotelería, los traslados, alguna excursión, con desayuno, con media pensión. Nosotros facturamos el viaje y cada persona tiene que crearse un usuario en la página web del Previaje (previaje.gob.ar), carga los datos del viaje y los datos de la factura que nosotros le emitimos. Eso pasa a revisión, es bastante rápido, y te responden. Y si está ok, te acreditan”.

En cuanto a cómo se accede al crédito, dijo: “Hay varias formas de pedir ese crédito que te va a quedar a favor. Puede ser una tarjeta de débito del Banco Nación, no hace falta que tengas cuenta en el Banco Nación, o también una billetera virtual a través de la aplicación del Banco Nación, que es BNA+. Nosotros recomendamos la tarjeta de débito, que si bien tiene un costo mínimo funciona muy bien, porque por ahí en algunos lugares aún no han tomado las billeteras virtuales, a diferencia de la tarjeta”.

Y añadió: “Este crédito se va a documentar el día en que se registró el viaje y lo van a tener hasta el 31 de diciembre del año que viene, o sea que tienen todo el año para usarlo siempre en la cadena del turismo”.

Así, ejemplificó: “Entonces supongamos que la familia viajó a Bariloche. Desde el día en que llegó a Bariloche tiene ese crédito y lo puede usar en excursiones, en comidas, en comprar chocolates, en todo lo referido al turismo. Y si queda dinero a favor, tiene todo el año para usarlo en cualquier lugar turístico o volver a la agencia y comprar otro viaje”.