El programa Ojos con alerta sigue ampliándose en San Francisco. Desde agosto, la Dirección General de Prevención y Movilidad Urbana lleva adelante un operativo de capacitación que ya alcanzó a más de 80 comercios de la ciudad.

La iniciativa consiste en visitar cada local comercial para informar sobre el funcionamiento tanto del programa como de la Guardia Urbana. De esta forma cada comercio recibe el logo identificatorio como espacio adherido al programa, el cual incluye un código QR que permite a todos los clientes escanearlo e incorporarse fácilmente al sistema.

El director del área Néstor Perrone, destacó el impacto positivo de esta acción: “La respuesta de los comerciantes ha sido muy buena, este tipo de programas fortalece el vínculo entre el municipio, las fuerzas de prevención y la comunidad, cuando todos colaboramos, la seguridad mejora notablemente”.

Ojos en Alerta es un programa de participación ciudadana que promueve la comunicación directa entre vecinos y el centro de monitoreo municipal. A través de WhatsApp, los ciudadanos pueden reportar situaciones sospechosas, emergencias o cualquier hecho que requiera intervención de las fuerzas de seguridad, salud o defensa civil.

Las capacitaciones continuarán en las próximas semanas hasta cubrir la totalidad de los corredores comerciales de la ciudad, reforzando así el compromiso con una ciudad más segura y participativa.