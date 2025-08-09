El Periódico - Edición impresa sábado 9 de agosto de 2025
Se presentó la 93° edición de “San Francisco Expone”: “Estamos encaminados para que sea un verdadero éxito”
La tradicional muestra agropecuaria, industrial y comercial se desarrollará del 3 al 5 de octubre. La organización destacó el alto nivel de adhesión de expositores y sponsors a casi dos meses del evento.
San Francisco se prepara para una nueva Chocleada Solidaria con participación de estudiantes locales
El martes 5 de agosto se realizará una nueva edición de la Chocleada Solidaria en la zona norte de San Francisco. Participarán alumnos de Hermanos Maristas y del IPEA N° 222, en una actividad que une solidaridad, trabajo comunitario y conciencia social.
Arranca el "finde fierrero": sábado frío pero con mejoras por la tarde
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa neblina en las primeras horas del día y cielo despejado por la tarde. No se esperan precipitaciones.
