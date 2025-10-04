Hoy arranca San Francisco Expone 2025, con más de 230 expositores y espectáculos para toda la familia Desde este viernes y hasta el domingo, la Sociedad Rural será escenario de la 93° edición de esta muestra agropecuaria, comercial e industrial. Con entrada accesible, habrá propuestas para todo público, animales, gastronomía, música en vivo, obras teatrales y experiencias educativas interactivas.