El Periódico - Edición impresa sábado 4 de octubre de 2025
La edición de este sábado, también disponible gratis en PDF.
Se viene San Francisco Expone 2025: todo el cronograma de actividades
Comienza este viernes 3 de octubre y continuará hasta el domingo 5 en el predio de la Sociedad Rural, con actividades para toda la familia.
Hoy arranca San Francisco Expone 2025, con más de 230 expositores y espectáculos para toda la familia
Desde este viernes y hasta el domingo, la Sociedad Rural será escenario de la 93° edición de esta muestra agropecuaria, comercial e industrial. Con entrada accesible, habrá propuestas para todo público, animales, gastronomía, música en vivo, obras teatrales y experiencias educativas interactivas.
San Francisco recibirá otra edición de la Competencia Nacional de Robótica
Se llevará a cabo el sábado 18 de octubre en el Superdomo y reunirá a equipos de múltiples provincias en una competencia abierta al público. Organiza UTN San Francisco, junto al municipio, escuelas PROA y escuelas técnicas.
El Dúo Aruma llega a San Francisco Expone con su música y la experiencia de Cosquín
Los hermanos Julieta y Agustín Soto, ganadores de Cosquín 2023, se presentarán el sábado 4 de octubre en la pista central de la Rural, con un show especial que combinará clásicos populares, nuevas canciones y momentos de emoción.
