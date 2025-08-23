Celebrarán el Día del Niño con bicis, juegos y sorteos en el Club Tiro y Gimnasia La Subcomisión de Ciclismo invita a toda la comunidad a festejar este sábado 23 de agosto con una jornada a pura bici, juegos y alegría. Habrá carreritas para chicos y grandes, sorteos y muchas sorpresas.