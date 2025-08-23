El Periódico - Edición impresa sábado 23 de agosto de 2025
La edición de este sábado, también disponible gratis en PDF.
Esteban Dómina presenta hoy su libro “Córdoba” en San Francisco
La actividad es organizada por el Centro de Estudios Históricos en el marco de su 50° aniversario. La presentación será este sábado 23 de agosto a las 19 en la Tecnoteca con entrada libre y gratuita.
No disponible sin conexión
Sábado de cuarteto: La K’onga llega a El Gigante de Bomberos
La banda se presenta este sábado 16 de agosto en San Francisco para una noche a puro ritmo. El ingreso será de 00:30 a 2:00 para mayores de 18 años con DNI en mano.
No disponible sin conexión
Celebrarán el Día del Niño con bicis, juegos y sorteos en el Club Tiro y Gimnasia
La Subcomisión de Ciclismo invita a toda la comunidad a festejar este sábado 23 de agosto con una jornada a pura bici, juegos y alegría. Habrá carreritas para chicos y grandes, sorteos y muchas sorpresas.
No disponible sin conexión
Damián Bernarte disertará en la Expo Parques Industriales 2025 en Córdoba
El intendente de San Francisco participará como expositor en el encuentro que se desarrollará el 27 y 28 de agosto en el Centro de Convenciones Córdoba, con foco en eficiencia energética, economía circular e innovación.
No disponible sin conexión