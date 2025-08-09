El Periódico - Edición impresa sábado 16 de agosto de 2025
San Francisco: habrá cortes programados de Epec este sábado 16 en barrios Jardín, Bouchard y Brisas del Sur
La empresa de energía informó sobre cortes de luz en diversas localidades para el este sábado, incluyendo San Francisco y Río Cuarto.
La Iglesia San Roque celebra su Fiesta Patronal 2025 con cuatro días de actividades religiosas
Del 13 al 16 de agosto, la comunidad participará del triduo en honor a San Roque bajo el lema “San Roque, acompaña a tu pueblo, peregrino de esperanza”, con misas, bendiciones y un encuentro comunitario.
Sábado con probabilidad de lluvias aisladas en San Francisco
Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, con posibilidad de lluvias aisladas en horas de la mañana. Los vientos soplarán del este durante todo el día. La máxima estimada será de 16 °C.
San Francisco se prepara para una nueva Chocleada Solidaria con participación de estudiantes locales
El martes 5 de agosto se realizará una nueva edición de la Chocleada Solidaria en la zona norte de San Francisco. Participarán alumnos de Hermanos Maristas y del IPEA N° 222, en una actividad que une solidaridad, trabajo comunitario y conciencia social.
