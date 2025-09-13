RPIC 2025: charla abierta sobre cambio climático y contaminación en la Tecnoteca Estará a cargo del reconocido experto Rubén Piacentini y se desarrollará el miércoles 17 de septiembre a las 19.30 en la Tecnoteca, como parte de la XXI Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control (RPIC 2025), organizada por la UTN local.