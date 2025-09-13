El Periódico - Edición impresa sábado 13 de septiembre de 2025
Se viene el Encuentro de Robótica UTN 2025
Será el miércoles 17 de septiembre en el salón de actos "Santiago Pampiglione" con entrada libre y gratuita. La actividad funciona como instancia preparatoria para la Competencia Nacional de Robótica que se llevará a cabo el sábado 18 de octubre en el Superdomo.
RPIC 2025: charla abierta sobre cambio climático y contaminación en la Tecnoteca
Estará a cargo del reconocido experto Rubén Piacentini y se desarrollará el miércoles 17 de septiembre a las 19.30 en la Tecnoteca, como parte de la XXI Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control (RPIC 2025), organizada por la UTN local.
Vuelve la Expo Tattoo San Francisco con más de 120 artistas en el Superdomo
La 6ª edición será el 13 y 14 de septiembre en el Superdomo y reunirá a tatuadores nacionales e internacionales, competencias, shows y stands.
La Sinfonía Rodante llega a Frontera para celebrar las Fiestas Patronales 2025
El sábado 20 de septiembre se realizará una gran peña en el Polideportivo Municipal. El evento contará con la presentación de la camerata de cuerdas del programa nacional “Sinfonía Rodante”, que interpretará un repertorio que une la música clásica con el folclore argentino.
