El Pequeño Cottolengo y la Escuela Especial Don Orione realizarán una feria de ropa usada

La Escuela de Modalidad Especial Don Orione y el Pequeño Cottolengo organizan una feria de ropa usada con fines benéficos. Será el sábado 8 de noviembre de 8 a 13 en Juan de Garay al 2900, con una promoción destacada: 3 prendas por $2000.

Lo recaudado será destinado a mejorar las condiciones edilicias y adquirir insumos y recursos didácticos para el hogar y la escuela especial.

Habrá ropa para todas las edades y talles, incluyendo calzado y prendas de abrigo.

Quienes asistan podrán elegir entre una amplia variedad de ropa en buen estado para hombre, mujer, niños y bebés. También habrá calzado y prendas de abrigo.

Desde la organización explicaron que el objetivo principal es recaudar fondos para el mantenimiento del edificio, así como para la compra de materiales e insumos necesarios para el funcionamiento cotidiano y el acompañamiento educativo de los y las estudiantes.