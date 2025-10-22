La Municipalidad de San Francisco finalizó el recambio total de luminarias en el Paseo Maipú, mejorando notablemente la visibilidad y seguridad del lugar con la incorporación de tecnología LED. En total, se reemplazaron 68 luminarias de vapor de sodio por artefactos LED de 50W, marca Italavia, que ya se encuentran en funcionamiento a lo largo de todo el paseo.

Los trabajos fueron ejecutados por personal del área de Alumbrado Público y consistieron en la instalación de los nuevos equipos mediante acoples metálicos diseñados especialmente para lograr una correcta fijación y orientación del flujo lumínico. Esta intervención responde a pedidos de vecinos y usuarios del sector, quienes solicitaban una mejora en el alumbrado para una mayor seguridad, especialmente durante las noches.

“El Paseo Maipú es muy utilizado por vecinos para caminar, correr o hacer deportes, sobre todo en esta época del año. Ahora, con esta nueva iluminación, el espacio está más seguro y se puede aprovechar durante más tiempo”, expresó el intendente Damián Bernarte, al referirse a la obra.

Además de mejorar la visibilidad y seguridad, las luminarias LED presentan múltiples beneficios técnicos y operativos: mayor eficiencia energética, menor consumo eléctrico, mayor vida útil, mejor calidad lumínica, resistencia a condiciones climáticas adversas y menores costos de mantenimiento.

Estas tareas se enmarcan dentro del plan de recambio lumínico que ya alcanzó a 2.325 luminarias en distintos sectores de la ciudad, incluyendo barrios como La Milka, Sarmiento, Iturraspe, La Florida, Parque, Corradi, El Prado, San Cayetano, San Francisco, Hospital y el sector céntrico de Catedral y calle López y Planes.

Vecinos del sector también expresaron su satisfacción con la mejora. Daniel Colombatti, del Loteo Manantiales, destacó que “es un paso muy importante para mejorar el ingreso al barrio y para quienes usan el paseo como lugar de encuentro”. Por su parte, Pablo Giaccone, de Parque Maipú, celebró la iniciativa: “Esto representa una mejora real para mucha gente. El lugar ahora está más iluminado y se puede disfrutar más tiempo”.

El Paseo Maipú, que corre en paralelo a la avenida del mismo nombre, es uno de los espacios públicos más frecuentados por quienes buscan disfrutar de actividades al aire libre en San Francisco. Con esta renovación, la ciudad avanza un paso más hacia un alumbrado público moderno, eficiente y seguro.