El Parque Industrial San Francisco fortalece vínculos con el polo productivo de Vaca Muerta

Una misión institucional y empresarial de San Francisco visitó Neuquén con el objetivo de establecer lazos con actores del sector energético e industrial vinculados a Vaca Muerta. La comitiva, liderada por el intendente Damián Bernarte y acompañada por empresarios locales y el gerente del Parque Industrial, Leonardo Beccaría, buscó potenciar la articulación entre el sector público y privado, abriendo oportunidades para las industrias sanfrancisqueñas.

El Parque Industrial Tecnológico y Logístico, representado por Beccaría, participó de la misión con el propósito de generar vínculos estratégicos y explorar oportunidades de desarrollo en sectores clave como energía, construcción, transporte, logística, metalmecánica, servicios, entre otros.

Más de 20 empresas locales se sumaron a la delegación, interesadas en expandir sus horizontes y establecer lazos con actores del desarrollo industrial del sur del país, especialmente en torno a Vaca Muerta, uno de los polos energéticos más dinámicos de Argentina.

Durante la visita, se realizaron reuniones con representantes de YPF Neuquén, el Polo Científico Tecnológico, el Centro PyME ADENEU, el Municipio de Neuquén y autoridades del Ministerio de Industria de la provincia.

Beccaría destacó el valor estratégico de la misión: “Para el Parque Industrial es fundamental seguir generando lazos que fortalezcan la producción local y potencien nuevas oportunidades de desarrollo para nuestras industrias. La articulación con polos como Vaca Muerta nos abre un camino concreto para la integración productiva y tecnológica del interior del país”.

Integración y aprendizaje productivo

La agenda incluyó además una jornada institucional junto a autoridades municipales y provinciales, donde se presentó el potencial productivo del Parque Industrial y de la Ciudad de San Francisco; y el perfil de sus empresas, muchas de ellas proveedoras de insumos y servicios industriales con capacidad exportadora.

Uno de los momentos destacados fue la visita a los pozos de Vaca Muerta, que permitió a la delegación observar distintos procesos y ayudó a dimensionar las oportunidades para empresas proveedoras y de servicios.

Beccaría remarcó: “Siempre uno escucha y lee sobre Vaca Muerta y su potencial, pero si no vivís la experiencia en el territorio y el movimiento que esto genera, no lo dimensionas”.

La comitiva también visitó la firma Saigro, del empresario sanfrancisqueño Ignacio Revellino, reconocido por su crecimiento sostenido en la región.

Al cierre de la misión, Beccaría expresó su agradecimiento al intendente Bernarte, a Germán Fassetta por la iniciativa y organización de la misión, así como a todas las instituciones y empresas neuquinas que recibieron a la delegación con predisposición y compromiso.