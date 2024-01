Los primeros minutos del 2024 vieron llegar a Leonardo, el primer bebé del año, que nació en el Hospital J. B. Iturraspe este lunes a las 9.39. El pequeño es el segundo hijo de la familia -su hermanita se llama Araceli- y trajo otra gran alegría a sus padres Karina Rodríguez y Nicolás Pereyra, oriundos de Freyre.

El flamante papá habló en La Mañana de El Periódico y se refirió a cómo viven estar primeras horas junto al niño: “Estamos sin dormir todavía, pero acá estamos, está bien gracias a Dios”.

Leonardo pesó 3,620 kilos y nació por parto normal a las 39 semanas. La intervención estuvo a cargo del médico tocoginecólogo Yesid Acosta, junto al equipo de profesionales del nosocomio público.

“No lo esperábamos, fuimos a pasar la fiesta de mi suegra, en Porteña. No habíamos llevado bolsas, no habíamos llevado nada, porque Karina se sentía bien. Pero tipo tres de la mañana ya empezó a sentir dolores, no perdimos el tiempo y fuimos a urgencias en Porteña, al dispensario. En Porteña nos atendieron muy bien. Llamaron a la ambulancia y nos trasladaron para San Francisco”, comentó Pereyra, que agregó que los médicos le daban fecha probable de parto entre el 2 y el 4 de enero.

Respecto al nombre, el papá contó que Leonardo lo eligió la madre, y que él escogió Gabriel, que casualmente también es su segundo nombre, y que recuerda a su abuelo. La decisión fue compartida por ambos padres, quienes se conocieron en la escuela hace más de 10 años, dejaron de verse y por destino volvieron a verse y se unieron.

Mientras esperan el alta, que sería mañana, la pareja recibió a muchos familiares, que les llevaron varios regalitos.

Para cerrar, aprovecharon para agradecer: “Queremos dejarle un saludo muy grande a nuestras familias, que siempre nos apoyaron, siempre están preguntando si necesitamos algo. Queremos agradecerle al Hospital y a la clínica de Porteña también, nos atendieron muy bien, con mucha paciencia para que estemos tranquilos”.