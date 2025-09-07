El municipio restauró la Parroquia San Francisco de Asís, patrimonio histórico de la ciudad

La Municipalidad llevó a cabo una restauración integral de la parroquia San Francisco de Asís, ubicada en el barrio Plaza San Francisco, un edificio que data de hace 133 años y que forma parte del patrimonio histórico de la ciudad. La intervención, realizada por el Área de Conservación del Patrimonio, busca solucionar los graves problemas de humedad y grietas que ponían en riesgo la estructura y su valiosa arquitectura.

Carlos Ortega, secretario de Infraestructura, explicó que, al tomar conocimiento de la situación, el municipio actuó de inmediato. “Enseguida intervenimos con un relevamiento que se hizo total en el sitio, tanto de lo que es la parte exterior como interior y la cubierta”, detalló. El principal problema detectado eran las filtraciones provenientes del techo de chapa, que estaban deteriorando el interior del inmueble.

Verónica Vercesi, del Área de Conservación municipal, destacó que el mantenimiento de la iglesia ha estado a cargo de una comisión de vecinos por muchos años. No obstante, al presentarse problemas de infraestructura mayores, consultaron al municipio. Las gestiones para la obra se iniciaron en abril, en un trabajo conjunto con el gobierno provincial para asegurar la estructura.

Entre los trabajos realizados se destacan: impermeabilización de techos, mochetas y paredes; cambio y sellado de chapas y mochetas; sellado de grietas; reemplazo de todo el cielo raso; nueva instalación eléctrica completa; pintura interior y exterior.

Con esta intervención, se logró la restauración y preservación de este edificio, declarado de Interés Histórico Municipal y Provincial, asegurando su permanencia para las futuras generaciones y reafirmando el compromiso con la conservación del patrimonio cultural de San Francisco.