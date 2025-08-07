La Secretaría de Infraestructura postergó por un mes la fecha de vencimiento de los anticipos y de las cuotas de los lotes de La Arbolada.

Tanto el anticipo como las cuotas 1, 2 y 3 se postergan por un mes, de esa manera se cierra el año 2025 con el mismo valor, los cuales se actualizarán en 2026 tal cual lo establece el contrato, de manera trimestral según lo estipula el índice de la Cámara de Construcción.

"Muchos adjudicatarios nos expresaron no contar con el dinero de manera inmediata por compromisos que habían asumido anteriormente por lo que se les hace imposible cumplir con el pago este mes. Ante esta situación se decidió prorrogar un mes el plazo de todos los vencimientos ya que, caso contrario, se les iba a cobrar un interés mensual, tal cual se estipulaba”, recordó el secretario de Infraestructura Carlos Ortega.

Más tiempo para abonar

Dentro de lo que fue la compulsa de precios para la adquisición de los lotes, los interesados tenían la posibilidad de anticipar dinero. Esto les permitía, por un lado, disminuir el valor mínimo de la cuota y, por otro lado, ofrecer un monto superior por el valor del lote.

"Quienes optaron por hacer un anticipo, abonaban el mismo de manera automática y se cancelaba en una sola cuota al momento de la firma de la declaración jurada y la elección del lote”, indicó Ortega.

En agosto vencen esos plazos y deberían cancelar el anticipo, sin embargo hubo un cambio dispuesto por el municipio. Las nuevas fechas de vencimiento son: